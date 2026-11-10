يواجه الفنان المصري تامر حسني أزمة جديدة مرتبطة بالشركة المسؤولة عن إدارة مطاعمه، بعدما تقدم عدد من العاملين ببلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، اتهموا فيه الشركة بعدم امتلاك مقر رسمي مسجل، ما أعاق محاولاتهم للوصول إلى مسؤوليها والمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية.

بلاغ جديد

وبحسب تفاصيل الشكوى، لجأ العاملون إلى مكتب العمل المختص للاستفسار عن أوضاعهم الوظيفية والتعرف على الإجراءات القانونية التي تتيح لهم تحصيل مستحقاتهم، إلا أنهم فوجئوا، وفق أقوالهم، بعدم وجود عنوان رسمي مسجل للشركة أو بيانات واضحة يمكن من خلالها التواصل مع إدارتها.

وطالب مقدمو البلاغ الجهات المعنية بمراجعة مستندات الشركة والتحقق من وضعها القانوني والإداري، إلى جانب تحديد المسؤولين عنها، فيما تتولى الجهات المختصة فحص ما ورد في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنتائج التحقيقات.

شكوى سابقة

وتأتي الشكوى الجديدة بعد واقعة مماثلة شهدتها أواخر أكتوبر الماضي، حين تقدم محامٍ مفوض عن 5 موظفين ببلاغ ضد شركة المسؤولة عن إدارة مطعم «آدم» التابعة لتامر حسني، اتهمها فيه بإنهاء عمل موكليه دون صرف مستحقاتهم المالية.

وتعود تفاصيل الشكوى السابقة إلى خلاف بشأن إنهاء علاقة العمل، إذ طالب الموظفون بتسوية حقوقهم المالية بعد الاستغناء عن خدماتهم، مؤكدين عدم حصولهم على المستحقات المترتبة على ذلك.

وبتوالي البلاغات، تواجه الشركة شكويين من عاملين تتعلقان بمستحقاتهم وأوضاعهم الوظيفية، بينما يظل حسم الاتهامات وتحديد المسؤوليات مرهوناً بما تسفر عنه إجراءات الفحص والتحقيق لدى الجهات المختصة.