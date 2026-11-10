كشفت الإعلامية وصانعة المحتوى الكويتية نهى نبيل تفاصيل بداياتها في عالم صناعة المحتوى والإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أول أجر تلقته في مسيرتها نظير إعلان مدفوع بلغ 200 دولار.

200 دولار

وأكدت نبيل خلال استضافتها في برنامج The Viral Room مع الإعلامي هشام حداد، أنها لم تكن تنظر في البداية إلى نشاطها الرقمي باعتباره مهنة يمكن أن تحقق من خلالها عائداً مادياً، بل كانت تتعامل معه باعتباره مساحة للتواصل ومشاركة تفاصيل حياتها واهتماماتها مع الجمهور.

وقالت: «أول إعلان مدفوع حصلت مقابله على نحو 200 دولار، وهو مبلغ أسعدني كثيراً في ذلك الوقت، لأنني لم أكن أتوقع أن أجني المال من المحتوى الذي أقدمه عبر الإنترنت»، مشيرة إلى أنها كانت من أوائل المؤثرين الذين طالبوا بالحصول على مقابل مادي نظير الإعلانات، بعدما أدركت من خلال متابعة تجارب المؤثرين الأجانب أن المحتوى الترويجي يمثل عملاً ذا قيمة تجارية.

وأضافت «فكرة تقديم الإعلانات دون مقابل كانت تثير استغرابي، خاصة عندما عدت إلى الكويت ولاحظت أن بعض المشاهير يوافقون على الترويج للعلامات التجارية دون الحصول على أجر، رغم امتلاكهم قاعدة جماهيرية كبيرة».

توعية المؤثرين

وتحدثت نهى نبيل عن دورها في توعية بعض المؤثرين بأهمية تحديد مقابل مالي للإعلانات، موضحة أنها بدأت تساعد آخرين على فهم آليات التسعير والتفاوض مع الشركات، إلى جانب توضيح كيفية التواصل المهني وصياغة المراسلات المتعلقة بالتعاونات التجارية.

لافتةً إلى أن سوق صناعة المحتوى شهد تغيرات كبيرة منذ بداياتها، بعدما أصبح المؤثرون جزءاً أساسياً من خطط التسويق لدى كثير من العلامات التجارية، وباتت الشركات تعتمد على حضورهم الرقمي للوصول إلى شرائح محددة من المستهلكين، مشيرة إلى أن تجربتها الطويلة ساعدتها على فهم طبيعة العلاقة بين المؤثر والعلامة التجارية، وأهمية أن يكون التعاون قائماً على معرفة واضحة بقيمة المحتوى الذي يقدمه كل طرف، وليس على عدد المتابعين وحده.

الفرق في الأجور

وقارنت نبيل بين أجور صناع المحتوى العرب والأجانب، وأوضحت أن المؤثر الأمريكي الذي يمتلك نحو مليون متابع قد يحصل، بحسب تقديرها، على مبلغ يتراوح بين 200 ألف و300 ألف دولار مقابل مقطع واحد من نوع Reels، في حين قد يصل المقابل الذي يحصل عليه مؤثر عربي يمتلك العدد نفسه من المتابعين إلى نحو 5 آلاف دولار، مؤكدةً أن صناع المحتوى العرب قادرون على تحقيق نتائج تجارية مهمة للعلامات التجارية، إلا أن المقابل المالي الذي يحصلون عليه لا يزال أقل من نظيره في بعض الأسواق العالمية.