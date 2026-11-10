يُعدّ «متنزه الحبابة» بمحافظة حبونا في منطقة نجران إحدى الوجهات الترفيهية والسياحية التي تستقطب الأهالي والزوار، بما يوفره من مساحات خضراء ومرافق متنوعة، تتكامل مع عناصر الطبيعة لتشكل متنفسًا مفتوحًا لقضاء أوقات ممتعة، وتعكس ما تزخر به محافظات المنطقة من مقومات سياحية وبيئية.

ويمتد المتنزه على مساحة إجمالية تبلغ (231,525) مترًا مربعًا، ويضم (1,575) شجرة متنوعة، ومسطحات خضراء بمساحة (15,400) متر مربع، إضافة إلى نافورتين بمساحة إجمالية تبلغ (4,994) مترًا مربعًا، و(25) مظلة للجلوس، و(7) مماشٍ، و(14) لعبة للأطفال، و(14) دورة مياه، إلى جانب (62) مجسمًا جماليًا تضفي على الموقع طابعًا بصريًا مميزًا.

ويُشكّل المتنزه مساحة اجتماعية وترفيهية يرتادها أهالي المحافظة والعائلات، للاستمتاع بالأجواء المفتوحة وممارسة المشي والتنزه، ولا سيما خلال ساعات المساء التي تشهد اعتدالًا في درجات الحرارة، فيما تضفي الأشجار المتنوعة، وفي مقدمتها أشجار الأراك، بُعدًا بيئيًا وجماليًا يعزز جاذبية المكان ويمنحه طابعًا طبيعيًا مميزًا.

وتواصل أمانة منطقة نجران، ممثلةً في بلدية محافظة حبونا، جهودها للعناية بالمتنزه ورفع مستوى جاهزية مرافقه، من خلال أعمال الصيانة الدورية للمظلات ومقاعد الجلوس وألعاب الأطفال ودورات المياه، إلى جانب تقليم الأشجار وأعمال النظافة، بما يسهم في المحافظة على المرافق العامة وتهيئة بيئة ترفيهية مناسبة للزوار.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله بن ناصر آل فاضل، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط الأمانة الرامية إلى تعزيز الاستفادة من المتنزهات والحدائق العامة، وتطوير مرافقها، والارتقاء بمستوى خدماتها، من خلال أعمال الصيانة والتشغيل المستمرة؛ لضمان جاهزيتها واستدامة دورها بوصفها متنفسات ترفيهية تخدم السكان والزوار.