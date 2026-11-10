تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، تنفيذ مشاريع تطوير المجال العام وصناعة المكان من خلال تطوير الطرق والمحاور الحيوية، وتهيئة مسارات المشاة والدراجات، وتحسين الوصولية، وتطوير الحدائق والساحات والمرافق العامة بما يسهم في إيجاد بيئات حضرية أكثر جاذبية وشمولًا، ويرتقي بجودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة. وتأتي هذه المشاريع امتداداً لتوجه الأمانة نحو تطوير المدن وفق احتياجات الإنسان، والانتقال من تحسين البنية التحتية بصورتها التقليدية إلى صناعة أماكن متكاملة تجمع بين سهولة الوصول والتنقل، والسلامة، والراحة، والجاذبية البصرية، وتوفر مساحات عامة تدعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وتعزز التفاعل المجتمعي.

وشهدت مدينة أبها تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع في المحاور الحيوية، من بينها طرق مرحباً ألف، والأمير سلطان، وأبو هريرة، والشيخ جابر الصباح، والأمير منصور بن مقرن، حيث تتضمن أعمالها تطوير الطرق والأرصفة، وتهيئة مسارات المشاة والدراجات، والتشجير والإنارة، وتحسين التقاطعات والمداخل والمخارج، بما يعزز كفاءة الحركة وسهولة الوصول ويرتقي بتجربة مستخدمي المكان. وامتدت هذه الجهود إلى مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ومنها بيشة وخميس مشيط وأحد رفيدة والنماص والمجاردة ومحايل عسير وسراة عبيدة عبر مشاريع متنوعة لتطوير الشوارع والطرق، وتحسين المشهد الحضري، وتهيئة الحدائق والمماشي والساحات العامة، وتعزيز عناصر التشجير والإنارة والأثاث الحضري، بما يراعي الخصائص العمرانية والطبيعية لكل مدينة، ويسهم في تعزيز جاذبيتها وتحسين تجربة سكانها وزوارها. وفي جانب الوصولية، تعمل الأمانة وبلدياتها على تهيئة الممرات والأرصفة ومعابر المشاة، وتحسين استمرارية المسارات، وتعزيز متطلبات الوصول الشامل، بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومختلف فئات المجتمع، ويجعل المرافق العامة أكثر سهولة وأمانًا في الوصول والاستخدام. وتتكامل هذه المشاريع مع تحسين جودة المساحات العامة، وتوفير الظلال والتشجير والإنارة، وتطوير عناصر التأثيث الحضري، بما يحول الشوارع والساحات إلى وجهات حيوية تدعم أنماط الحياة الصحية، وتشجع على ممارسة الأنشطة اليومية، وتعزز حضور المكان بوصفه مساحة للتواصل والتفاعل المجتمعي.