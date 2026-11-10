استبعدت نقابة المهن التمثيلية في مصر البلوغر ولاعبة كمال الأجسام المعروفة باسم بيج ياسمين من المشاركة في مسلسل «نجم الموسم»، المقرر عرضه رمضان القادم، وفق ما أعلنه نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي أكد رفض مشاركة صناع المحتوى في الأعمال الدرامية دون الالتزام بضوابط مزاولة مهنة التمثيل.

اعلان وانتقاد

وجاء القرار بعد إعلان بيج ياسمين انضمامها إلى المسلسل، الذي يتصدر بطولته الفنان أحمد فهمي؛ ما أعاد الجدل حول استعانة شركات الإنتاج بالبلوغرز ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية، بدلاً من الممثلين المحترفين.

وتزامن ذلك مع انتقادات وجهتها الفنانة لقاء سويدان للنقابة بشأن مشاركة أشخاص غير مقيدين في جداولها بالأعمال الفنية دون الحصول على التصاريح المطلوبة، وهو ما رفضه أشرف زكي، مؤكداً تمسك النقابة بالقواعد المنظمة للمهنة.

بيج ياسمين

وأعلنت بيج ياسمين دخولها مجال التمثيل من خلال المسلسل، ونشرت عبر حسابها على فيسبوك صوراً ومقطع فيديو من توقيعها عقود المشاركة، معلقة بأنها تستعد لتقديم دور تتوقع أن يثير إعجاب الجمهور بمختلف فئاته.

نجم الموسم

ويواصل القائمون على مسلسل نجم الموسم التحضيرات لبدء التصوير، تمهيداً لعرضه خلال رمضان 2027. ويشارك في العمل إلى جانب أحمد فهمي كل من ياسمين رئيس وأحمد رمزي وبيومي فؤاد.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من تأليف ورشة كتابة Exi التابعة لأحمد فهمي، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.