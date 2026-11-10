كثفت أسواق رهاناتها على التشديد النقدي في الولايات المتحدة قبل نهاية العام، مع تزايد احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر القادم، عقب صدور بيانات تضخم أكتوبر التي جاءت أعلى من التوقعات.



وتُظهر أداة «سي إم إي فيدووتش» أن احتمال زيادة الفائدة 25 نقطة في ديسمبر ارتفع إلى 89.2% اليوم (الثلاثاء) من 84% أمس، وزيادة الرهان على رفعها 50 نقطة إلى قرابة 11%، مقابل تلاشي احتمالات التثبيت تماماً. وذلك بحسب ما نشرته مواقع إخبارية.



تفاقم المخاوف



ويأتي ذلك عقب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل توقعات زيادته 0.3% فقط بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم.



ورغم أن هذه القراءة تمثل تباطؤاً مقارنة بارتفاع المؤشر 0.6% في سبتمبر، لكن تجاوز التوقعات فاقم المخاوف من استمرار ابتعاد التضخم عن مستوى 2% المستهدف من قبل الفيدرالي.



ويأتي تصاعد رهانات التشديد النقدي بالتزامن مع تصريحات لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، أشار فيها إلى ضرورة النظر في رفع الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إذا جاءت قراءات التضخم أعلى من المتوقع.