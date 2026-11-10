حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» من أن نقص التمويل وارتفاع تكاليف الشحن واضطراب إمدادات الأسمدة عوامل تهدد قدرتها على الاستجابة للطوارئ، كما تثير مخاوف بشأن الإنتاج الزراعي في الموسم القادم.



قيود خطيرة



وقالت الخبيرة الاقتصادية الأولى بالمنظمة مونيكا توثوفا، في مقابلة مع «الشرق بلومبيرغ»: «إن قيوداً تمويلية خطيرة في العديد من عمليات الطوارئ الرئيسية تؤثر على نطاق التدخلات الزراعية وتوقيتها، خصوصاً عندما تتزامن مع مواسم الزراعة ودورات إنتاج الثروة الحيوانية».



تكاليف الشحن



وأوضحت أن ارتفاع تكاليف الوقود والشحن والتأمين يستنزف ميزانيات المساعدات لدى المنظمة، إذ يوجّه جزء أكبر منها إلى الخدمات اللوجستية بدلاً من شراء الإمدادات، كما أن تأخر وصول البذور أو الأسمدة عن مواعيد استخدامها قد يحرم المزارعين من الاستفادة منها حتى الموسم التالي. ورغم كفاية الإمدادات عموماً لتلبية احتياجات موسم 2026، حذرت توثوفا من احتمال مواجهة المزارعين صعوبات في تأمين احتياجاتهم للموسم التالي، خصوصاً الأسمدة النيتروجينية الضرورية لإنتاج القمح والذرة والأرز.