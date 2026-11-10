أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ رد سريع وموحد، بعدما اتهمت فرنسا إيران بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف مئات متاجر البقالة المحلية الشهر الماضي.



تحرك منسق



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي «أنور العانوني» إن التكتل مستعد للتحرك بشكل سريع ومنسق، عقب مناقشات مع الدول الأعضاء بشأن الاتهامات الفرنسية. وأعلن مكتب المدعي العام في باريس أن مسؤولين فرنسيين يعتقدون أن وحدة إلكترونية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت الهجمات في 11 من شهر أكتوبر الماضي، والتي استهدفت وحدات التبريد في نحو 700 متجر، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وإتلاف كميات كبيرة من الأغذية، فضلاً عن اندلاع نحو 20 حريقاً.