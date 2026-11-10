كشفت مصادر في قطاع الطاقة أن الهجمات المتجددة بالطائرات المسيرة الأوكرانية على المصافي الروسية منذ أواخر أكتوبر الماضي أدت إلى خفض طاقة التكرير في روسيا بنحو 30%، ما يزيد من التحديات التي تواجهها موسكو في تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية نت».



تعطيل 9 مصاف



وبحسب المصادر، تسببت الهجمات خلال الأسبوع الماضي في تعطيل العمليات وحدوث حالات طوارئ في تسع من أصل 35 مصفاة رئيسية في روسيا، وتشمل المنشآت المتضررة مصافي في مناطق ريازان وياروسلافل ومنطقة الفولغا، فيما تعرضت مصفاة كيريشي، ثاني أكبر مصفاة روسية، لهجوم أدى إلى اندلاع حريق ومقتل امرأة واحدة وفقاً للسلطات المحلية.



وأفادت المصادر بأن الطاقة التصميمية للمصافي المتأثرة بالهجمات تبلغ نحو 300 ألف طن يومياً، ما يعادل 2.2 مليون برميل يومياً، مقارنة بإجمالي طاقة التكرير الأولية في روسيا البالغة نحو 930 ألف طن يومياً. وقدرت المصادر أن الانخفاض الفعلي في كميات الخام المعالجة قد يصل إلى 200 ألف طن يومياً.



تصاعد الهجمات



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة بعد فشل وقف إطلاق النار الخاص بالبنية التحتية للطاقة، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بين موسكو وكييف في أواخر أكتوبر.



وفيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا بتجاهل الدعوات لوقف استهداف المنشآت الروسية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف ستواصل استهداف قطاع النفط الروسي رداً على الهجمات المتواصلة ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية.