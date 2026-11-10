دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل تعثر المفاوضات الائتلافية عقب الانتخابات الأخيرة، محذراً من ضغوط سياسية قد تدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات المتعلقة بإيران.

وقال نتنياهو، خلال كلمة أمام الكنيست عقب أداء أعضائه الجدد اليمين الدستورية، اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائيل لا تزال تمتلك خططاً عسكرية تستهدف إيران، معتبراً أن إسقاط النظام الإيراني هو السبيل الوحيد لإنهاء التهديد الذي تمثله طهران، بحسب ما نقلته صحيفة «معاريف».



وحذر من أن إسرائيل قد تواجه خلال الفترة القادمة ضغوطاً للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مضيفاً أن هناك محاولات لدفع بلاده إلى التراجع عما وصفها بالإنجازات التي حققتها في الضفة الغربية وغزة ولبنان.



وفي الشأن الداخلي، شدد نتنياهو على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً إن الاعتبارات الأخرى ينبغي وضعها جانباً في المرحلة الراهنة.



وأثارت تصريحاته داخل الكنيست سجالاً بين عدد من النواب، خصوصاً بشأن الأحزاب العربية، فيما غادر رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان الجلسة احتجاجاً على كلمته. كما شهدت الجلسة تبادلاً للانتقادات بين نواب عرب ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.



وتأتي دعوة نتنياهو في وقت تواجه فيه إسرائيل حالة من الجمود السياسي، بعدما أسفرت انتخابات 27 أكتوبر عن برلمان دون أغلبية واضحة. ووفقاً لوكالة «رويترز»، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120، مقابل 48 مقعداً للكتلة التي يقودها غادي آيزنكوت، فيما حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعداً.



وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، ما يضع المشهد السياسي أمام مفاوضات ائتلافية معقدة بشأن تركيبة الحكومة القادمة.