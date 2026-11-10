تضمّن جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج بمحافظة جدة التعريف بأحدث التقنيات والتجهيزات التي توظفتها المديرية العامة للدفاع المدني في أعمال البحث والإنقاذ، ودورها في تعزيز الجاهزية الميدانية ورفع كفاءة الاستجابة خلال موسم الحج.

ويعرّف الجناح بخدمات بوابة «سلامة» الإلكترونية، التي تُمكّن المنشآت من إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء تراخيص السلامة إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز متطلبات السلامة والوقاية.

وتأتي هذه الجهود امتداداً لحرص المديرية العامة للدفاع المدني على توظيف التقنيات الحديثة وتطوير خدماتها، بما يعزز منظومة السلامة والوقاية، ويسهم في توفير بيئة آمنة لحجاج بيت الله الحرام.