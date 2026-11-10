تستعرض المديرية العامة للجوازات لزوّار جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته السادسة تحت شعار «من مكة إلى العالم»، الدراجة الكهربائية لأمن الجوازات في منفذ جسر الملك فهد، وذلك خلال الفترة (8 - 11 نوفمبر 2026م)، في جدة سوبردوم بمحافظة جدة.

وتسهم الدراجة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات سفرهم، وتنظيم سير المركبات في مسارات وبوابات السفر داخل منطقة الجوازات بالمنفذ، وتتيح مباشرة الحالات التي تستدعي الانتقال السريع ومعالجتها.

وتقدّم الجوازات خلال المعرض أبرز الحلول الرقمية لضيوف الرحمن لتسهيل حركة عبورهم عبر المنافذ الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية)، وتوظيف التقنيات المتطورة لتيسير إنهاء إجراءات سفرهم بكل سهولة وطمأنينة.