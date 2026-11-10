استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم (الثلاثاء)، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وفي بداية الاستقبال رحب ولي العهد بجلالة ملك مملكة البحرين في المملكة، فيما أعرب جلالته عن الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأخيه جلالة ملك مملكة البحرين، فيما أعرب جلالته، لولي العهد عن رغبته بنقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وثمن جلالته خلال الاستقبال جهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في توطيد علاقات البلدين الشقيقين والوقفات التاريخية الأخوية المشرفة تجاه مملكة البحرين وشعبها في كافة المحطات، وما تقدمه من دعم أخوي لشقيقتها البحرين على مختلف المستويات، معرباً جلالته عن تقديره للجهود الخيرة لقيادة المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

فيما أعرب ولي العهد عن حرص المملكة على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها مع شقيقتها مملكة البحرين في كافة المجالات، معبراً عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والرقي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.

فيما حضر من الجانب البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومستشار جلالة الملك للإعلام السيد نبيل بن يعقوب الحمر، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير الاتصالات والمواصلات، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، والسفير لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.