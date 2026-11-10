وصل إلى الرياض اليوم (الثلاثاء)، ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. كما كان في الاستقبال، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي.