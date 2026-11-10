أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تقديم موعد حفل جوائزه لعام 2026 إلى الثاني من ديسمبر المقبل، بدلاً من السابع منه، على أن تستضيفه مدينة لاغوس النيجيرية، في خطوة كشفت تقارير صحافية أن دافعها يتمثل في ضمان حضور النجوم المرشحين، بعد تحفظ أندية أوروبية على السماح للاعبيها بالسفر في الموعد السابق.



ووفقاً لصحيفة «الغارديان» النيجيرية، فإن أندية أوروبية أبدت تحفظها على السماح للاعبيها بالمشاركة في الحفل يوم 7 ديسمبر، ما أثار مخاوف من غياب عدد من المرشحين، ودفع «كاف» إلى تقديم الموعد خمسة أيام، تفادياً لإقامة حفل التتويج دون حضور عدد من الفائزين. ولم يعلن الاتحاد الأفريقي رسمياً أسباب تغيير الموعد.



وأوضح الاتحاد، في بيان، أن الحفل سيقام عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، في مركز البروفيسور وولي سوينكا للثقافة والفنون (المسرح الوطني)، بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم الأفريقية.



وتعود جوائز «كاف» إلى لاغوس للمرة الأولى منذ عام 2014، فيما يشهد حفل هذا العام تكريم الفائزين في 18 فئة، أبرزها جائزتا أفضل لاعب وأفضل لاعبة، إلى جانب جوائز المدربين وحراس المرمى والمواهب الصاعدة والأندية والمنتخبات.



وكان الاتحاد قد أعلن، الأربعاء الماضي، قوائم المرشحين بواقع 10 أسماء لكل فئة، على أن تستمر عملية التصويت خلال الفترة من 5 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة الاتحادات الأعضاء والأندية والمدربين وقادة الفرق المؤهلين.



وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ثلاثة مغاربة، هم أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان والمتوج بالجائزة العام الماضي، وإسماعيل صيباري، وإبراهيم دياز.



كما شهدت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة حضور المغربية حنان آيت الحاج، والجزائرية مارين دافور.