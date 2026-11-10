على هامش مشاركة وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مشاريع الكهرباء، وذلك بتشريف من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب المملكة وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار.

وتأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لاتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة المبرمة بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، التي وُقّعت في 3 فبراير 2026م، ودخلت حيز النفاذ في 21 أكتوبر 2026م.

وتنص الاتفاقية على تطوير مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 5,000 ميغاواط، تُنفّذ على مرحلتين من خلال شركة أكوا باور، بصفتها الشركة المستثمرة التي حددتها المملكة العربية السعودية. وتشمل المرحلة الأولى مشاريع بقدرة 2,000 ميغاواط، فيما تشمل المرحلة الثانية مشاريع إضافية بقدرة 3,000 ميغاواط.

وقد أُحرز تقدم في تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى، فيما وصلت الجهود المتعلقة بتنفيذ مشاريع المرحلة الثانية إلى مراحل متقدمة.

وتشمل المرحلة الثانية تطوير محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، مدعومة ببنية تحتية لنقل الكهرباء باستخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز قدرات الجمهورية التركية في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء ورفع مرونتها، إلى جانب تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية في مجالي الطاقة والاستثمار.