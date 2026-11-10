أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الثلاثاء)، خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم محمد مجدي «أفشة»، لعملية جراحية ناجحة.

استئصال الزائدة الدودية

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدكتور أحمد جاب الله، أن اللاعب خضع لجراحة ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية بالمنظار، بعدما اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية.

وأضاف جاب الله أن أفشة يخضع حالياً للملاحظة الطبية بأحد مستشفيات القاهرة، تحت إشراف نائب رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على حالته الصحية.

أرقام أفشة

وشارك لاعب الوسط المهاجم في 8 مباريات بقميص الأهلي بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بإجمالي 274 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.