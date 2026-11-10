ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات، اليوم (الثلاثاء)، قبالة سواحل غواتيمالا المطلة على المحيط الهادئ، وشعر به سكان العاصمة غواتيمالا سيتي وأجزاء من دول مجاورة، دون ورود تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 43 كيلومترًا جنوب مدينة بويرتو سان خوسيه الساحلية، وعلى عمق 35 كيلومترًا تحت سطح الأرض، عند الساعة 8:54 صباحًا بالتوقيت المحلي.



الهزة تمتد إلى دول مجاورة

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهزة تسببت في اهتزاز مبانٍ بالعاصمة غواتيمالا سيتي، فيما شعر بها سكان في السلفادور ونيكاراغوا.

وأعلنت السلطات في السلفادور عدم وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي) نتيجة الزلزال، بينما دعت السلطات الغواتيمالية السكان إلى التزام الهدوء واتباع إرشادات السلامة تحسبًا لأي هزات ارتدادية.



اختلاف في تقديرات قوة الزلزال

وسجل المعهد الوطني للزلازل في غواتيمالا قوة الزلزال عند 5.2 درجات، مقارنة بـ5.6 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وهو اختلاف يعود إلى تقديرات جهات الرصد وطرق تحليل البيانات الزلزالية.

وتقع غواتيمالا ضمن منطقة نشطة زلزاليًا في أمريكا الوسطى، نتيجة التقاء الصفائح التكتونية على امتداد المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة.