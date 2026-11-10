أثار ملف إصابة لاعب الهلال البرتغالي روبن نيفيز اهتمام الجماهير الهلالية، في ظل المفارقة بين غيابه عن فريقه بسبب الإصابة، وظهوره في تدريبات منتخب بلاده عقب استدعائه للانضمام إلى صفوف المنتخب البرتغالي، وهو ما أعاد التساؤلات حول طبيعة حالته الطبية ومدى جاهزيته للعودة إلى الملاعب.



وأثار هذا المشهد حالة من الاستغراب في الشارع الهلالي، خصوصاً أن ظهور اللاعب في تدريبات المنتخب جاء بعد غيابه عن فريقه، دون صدور معلومات إضافية توضح تطورات إصابته أو طبيعة مشاركته في الحصص التدريبية مع منتخب بلاده.



وتتركز التساؤلات الجماهيرية حول غياب التفاصيل المتعلقة بحالة نيفيز، الذي يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الهلال، لما يمثله من أهمية فنية في منظومة الفريق، إذ يرتبط غيابه أو عودته بحسابات الجهاز الفني وخياراته خلال المرحلة المقبلة.



ولا يتعلق الجدل باستدعاء اللاعب إلى المنتخب البرتغالي، بقدر ما يرتبط بغياب المعلومات التي توضح طبيعة مشاركته في التدريبات، وما إذا كان قد تجاوز الآلام التي أبعدته عن الهلال، أو أن ظهوره يأتي ضمن برنامج تأهيلي لا يعني اكتمال جاهزيته للمشاركة في المباريات.



وكان الحساب الرسمي لنادي الهلال قد أعلن عدم مشاركة نيفيز في التدريبات، بسبب شعوره بآلام في أسفل البطن، دون أن يصدر لاحقاً توضيح تفصيلي بشأن تطورات حالته الصحية، وهو ما أعقبه غيابه عن مواجهة فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل فترة التوقف الدولي.



وبين غيابه عن الهلال وظهوره في تدريبات المنتخب البرتغالي، لا تزال حالة نيفيز محط اهتمام الجماهير الهلالية، في انتظار اتضاح المزيد من التفاصيل بشأن تطورات إصابته ومدى جاهزيته، خصوصاً في ظل أهمية اللاعب للفريق والاستحقاقات المقبلة.