أعلنت النقابة العامة للسيارات، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، الترسية المبدئية لمشروع إسناد تجهيز وتشغيل مرافق ومسارات النقل الترددي وترددية القطار لموسم حج 1448هـ على شركة دله لنقل الحجاج، التابعة لدله البركة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والارتقاء بخدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى الإعلان في جناح النقابة بالمعرض، بحضور الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات الأستاذ معتز بن عبدالله الصافي، والرئيس التنفيذي لشركة دله لنقل الحجاج الأستاذ لؤي غراب.

ويشمل المشروع تجهيز وتشغيل المرافق والمسارات المخصصة للنقل الترددي وترددية القطار في المشاعر المقدسة، بما يسهم في انسيابية حركة الحجاج وتنقلهم بيسر وطمأنينة خلال أداء مناسكهم.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ لؤي غراب: «نعتز بثقة النقابة العامة للسيارات، ونعدّ هذه الترسية المبدئية مسؤولية كبيرة قبل أن تكون إنجازاً. خدمة ضيوف الرحمن شرف نتوارثه في دله، وسنسخّر خبراتنا التشغيلية وكوادرنا الوطنية لتقديم تجربة نقل آمنة وميسّرة تليق بحجاج بيت الله الحرام».

وأضاف غراب: «يأتي هذا المشروع امتداداً لدور القطاع الخاص في دعم منظومة الحج، وانسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ونتطلع إلى العمل مع النقابة العامة للسيارات والجهات ذات العلاقة لاستكمال الاستعدادات مبكراً وضمان أعلى مستويات الجاهزية لموسم حج 1448هـ».

وتُعد شركة دله لنقل الحجاج من الشركات العاملة في قطاع نقل الحجاج والمعتمرين، وتواصل تطوير خدماتها التشغيلية بما يواكب تطلعات منظومة الحج والعمرة.