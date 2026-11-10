أعلنت الفنانة المصرية بشرى إطلاق مبادرة «نصف الأجر»، داعية الفنانين والعاملين في مختلف مجالات الإنتاج السينمائي والدرامي إلى تخفيض مستحقاتهم المالية بنسبة 50%، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الصناعة ومساعدتها على استعادة نشاطها، مؤكدة أنها ستبدأ بتطبيق المبادرة على نفسها في عملها الرمضاني القادم.

وكشفت بشرى عن تفاصيل المبادرة في بيان نشرته عبر حسابها على «إنستغرام»، بالتزامن مع إعلان اعتذارها عن حضور الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معربة عن موقفها من التحديات التي تواجه الإنتاج المحلي، وضرورة اتخاذ خطوات للحفاظ على مستقبل الصناعة.

اعتذار عن مهرجان القاهرة السينمائي

وتابعت الفنانة بتوجيه الشكر إلى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي على دعوتها، مؤكدة اعتزازها بالمهرجان ومكانته الثقافية والفنية، كما هنأت القائمين عليه بمرور 50 عاماً على تأسيسه، وأشادت بجهود رئيسه الفنان حسين فهمي والإدارات المتعاقبة في الحفاظ على حضوره السينمائي.

وأرجعت اعتذارها عن المشاركة هذا العام إلى ظروف شخصية، لافتة عن أمنيتها بالعودة في الدورة القادمة، بعدما تستعيد السينما المصرية قدرتها على الإنتاج، ويعود المنتجون المحليون إلى الساحة، بما يدعم السوق المصرية ويعزز الاعتماد على الإنتاج الوطني بدلاً من الأسواق الخارجية.

مبادرة تشمل الفنانين والفنيين

كما طالبت بشرى جميع العاملين في الصناعة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، إلى جانب المهن المرتبطة والمكملة للإنتاج الفني، بالموافقة على العمل بنصف الأجر بصورة معلنة، بدلاً من اقتصار هذه التنازلات على اتفاقات غير معلنة.

وأكدت أنها لن تكتفي بالدعوة إلى المبادرة، بل ستبدأ بنفسها من خلال عملها الرمضاني القادم، مشيرة إلى دعمها البيان الذي أصدره عدد من المنتجين ووصل إلى الفنانين والفنيين، معتبرة أن توحيد الجهود والتعاون بين أطراف الصناعة يمثلان فرصة مهمة لتجاوز المرحلة الحالية.

تحذير من تأثير الذكاء الاصطناعي

بينما حذرت الفنانة من تداعيات استمرار تراجع الصناعة، معتبرة أن غياب الدعم الكافي للإنتاج البشري قد يفتح المجال أمام الذكاء الاصطناعي ليحل محل جوانب من العمل الفني، فضلاً عن مخاوفها من تأثيره على الذاكرة السينمائية والتلاعب بمحتواها.