أعادت مزاعم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مسلسل الرسوم المتحركة الشهير (عائلة سيمبسون) إلى واجهة الجدل مجددًا، بعدما انتشرت منشورات تزعم أن إحدى حلقاته تنبأت بوقوع انقطاع واسع للكهرباء في 17 نوفمبر 2026، ما أثار موجة من التساؤلات والبحث عن حقيقة ما ورد في الحلقة.

وتعود القصة إلى حلقة حملت عنوان (It's a Blunderful Life)، وعُرضت ضمن الموسم الخامس والثلاثين من المسلسل في نوفمبر 2023، حيث تناولت أحداثًا خيالية شهدت انقطاعًا للكهرباء داخل مدينة سبرينغفيلد بسبب حادثة وقعت في محطة الطاقة النووية.

واعتمد مروجو الرواية المتداولة على ظهور تاريخ 17 نوفمبر ضمن أحداث الحلقة، وربطوا بينه وبين توقعات بحدوث انقطاع للكهرباء في موعد مماثل عام 2026، الأمر الذي دفع كثيرين إلى اعتبار الحلقة بمثابة (نبوءة) جديدة تضاف إلى سلسلة التوقعات المنسوبة للمسلسل. لكن مراجعة محتوى الحلقة تكشف أن الأحداث لم تتضمن أي إشارة إلى انقطاع عالمي للكهرباء أو وقوع أزمة طاقة واسعة النطاق في عام 2026، كما لم يرد فيها أي حديث عن كارثة مستقبلية مرتبطة بهذا التاريخ، ما يجعل الاستنتاجات المتداولة مبنية على تأويلات لاحقة لمشاهد خيالية لا أكثر.

وزاد الجدل انتشارًا مع تداول معلومات عن اختبار أمريكي مرتقب لمنظومة الإنذار والطوارئ في 17 نوفمبر 2026، وهو اختبار دوري يهدف إلى التحقق من جاهزية أنظمة التنبيه العامة عبر وسائل البث المختلفة. غير أن هذا الإجراء لا يتضمن قطع الكهرباء أو التحذير من انهيار شبكات الطاقة، بل يندرج ضمن الاختبارات الروتينية المطبقة دوريًا للتأكد من كفاءة أنظمة الإنذار.

وبذلك، لا توجد مؤشرات رسمية أو معلومات موثوقة تدعم الادعاءات المتداولة بشأن انقطاع عالمي للكهرباء في ذلك التاريخ، فيما تبدو القصة امتدادًا للظاهرة المتكررة المتمثلة في ربط أحداث (عائلة سيمبسون) بتطورات واقعية بعد وقوعها أو تفسير بعض تفاصيلها على أنها تنبؤات مستقبلية.

ورغم أن المسلسل اكتسب شهرة واسعة بسبب تشابه بعض مشاهده مع أحداث شهدها العالم لاحقًا، فإن كثيرًا من الادعاءات التي تعود للتداول بين الحين والآخر تتبين عند التدقيق أنها مجرد مصادفات أو قراءات مبالغ فيها لأحداث كُتبت أساسًا في إطار ساخر وخيالي.