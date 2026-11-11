من ساندويتش فول مصري انتهى به إلى موقف مُحرج أمام زملائه في المدرسة الأمريكية، إلى خالٍ لم يستوعب زواجه من هندية رغم وجود ملايين المصريات، استعاد السياسي الأمريكي من أصول مصرية عبدول السيد حكايات طريفة من حياته الشخصية، كشفت جانبًا من صدام العادات والثقافات الذي عاشه بين جذوره المصرية ومحيطه الأمريكي وعائلته الهندية.

وأعاد تداول مقاطع من أحاديث السيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسليط الضوء على هذه المواقف، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام به عقب فوزه بمقعد في مجلس شيوخ ولاية ميشيغان الأمريكية خلال انتخابات نوفمبر 2026، لتتحول قصص طفولته وزواجه إلى مادة لافتة بعيدًا عن سجالات السياسة.

فول الأحد.. نكهة مصرية في أمريكا

إحدى أكثر الحكايات طرافةً تعود إلى طفولته في ولاية فلوريدا، حين كان والده يحرص على إعداد الفول المصري التقليدي صباح كل أحد، في عادة عائلية حافظت على مذاق من الثقافة المصرية داخل المنزل الأمريكي.

وفي أحد الأيام، تبقت كمية من الفول، فاقترحت زوجة والده أن يأخذها معه إلى المدرسة في اليوم التالي، لكن الفكرة لم تلق قبولًا لدى عبدول، الذي كان يفضل ساندويتش زبدة الفول السوداني والمربى، ولم يكن متحمسًا لتناول وجبة مصرية مختلفة عن مأكولات زملائه.

ورغم اعتراضاته، أعدت له زوجة والده ساندويتش الفول بالخبز البلدي، ووضعته في حقيبته المدرسية، ليحمله إلى المدرسة دون أن يدرك ما ينتظره من إحراج.

وبسبب حرارة أغسطس المرتفعة في فلوريدا، بقي الساندويتش ساعات داخل خزانة مدرسية تقع خارج المبنى، قبل أن يحين موعد الغداء، وعندما فتح عبدول حقيبته اكتشف أن محتويات الفول تسربت من الخبز والكيس، في مشهد لفت انتباه زملائه وأثار استغرابهم.

ولم يتوقف الأمر عند النظرات المتعجبة، إذ أطلق أحد الطلاب تعليقًا ساخرًا وصف فيه الطعام بأنه «ساندويتش فضلات»، وهو موقف قال السيد إنه ظل عالقًا في ذاكرته، باعتباره تجربة محرجة لطفل يحاول التأقلم مع بيئة مدرسية تختلف عاداتها الغذائية عن تقاليد أسرته.

«80 مليون مصري، ورحت تتجوز واحدة هندية؟»

أما الحكاية الثانية، فارتبطت بقرار زواجه من الطبيبة الأمريكية ذات الأصول الهندية سارة جوكاكو، حين اتصل بأحد أخواله المصريين لإبلاغه بالخبر، متوقعًا أن يتلقى تهنئة تقليدية، لكنه فوجئ برد يحمل مزيجًا من الاستغراب والسخرية.

واستعاد عبدول تعليق خاله باللهجة المصرية قائلًا: «80 مليون مصري، ورحت تتجوز واحدة هندية؟»، في إشارة إلى ما اعتبره قريبه مفارقة في اختيار شريكة الحياة رغم وجود ملايين المصريات.

وجاء رد السيد أكثر طرافة، إذ أشار إلى أن عدد سكان الهند يتجاوز مليار نسمة، ما يجعل اختيار زوجة هندية أمرًا لا يبدو مستغربًا من الناحية الإحصائية، وهو ما أثار ضحك المشاركين في المقابلة، قبل أن ينتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل.

وتعود قصة ارتباط السيد بزوجته إلى سنوات الدراسة في جامعة ميشيغان، حيث تعارف الاثنان قبل أن يتزوجا في مايو 2006، وأنجبا ابنتين، فيما تتحدر سارة من أسرة تعود جذورها إلى مدينة بهاتكال بولاية كارناتاكا (جنوب غربي الهند).

ومع مرور السنوات، لم يقتصر التنوع الثقافي في حياة الزوجين على اختلاف الأصول، بل امتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، خصوصًا المطبخ، الذي يجمع بين المأكولات الأمريكية والفول المصري والأطباق الهندية الغنية بالتوابل.

وفي مقابلة مع مجلة (بون أبيتي) الأمريكية في أكتوبر 2026، تحدث السيد عن هذا التنوع الغذائي داخل أسرته، مشيرًا إلى أن طفولته جمعت بين الأطباق الأمريكية التي كانت تعدها زوجة والده، والفول المصري الذي كان يطبخه والده أسبوعيًا، بينما تميل ابنتاه اليوم إلى الأطعمة الهندية ذات النكهات القوية، تأثرًا بجذور والدتهما.