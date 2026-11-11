وصف وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي الخطاب الذي يقدمه زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية عبدالملك الحوثي بالمضلل في محاولات بائسة لتسويق الدعاية الحوثية القائمة على الكذب والمغالطات وتزييف الحقائق.



وأوضح العولقي في تدوينات على حسابه في "إكس" أن الوقائع التاريخية والرواية الحقيقية، تؤكد أن الحوثيين بدأوا تمردهم المسلح ضد الدولة منذ عام 2004م، وواصلوا توسعهم العسكري بالتزامن مع مشاركتهم في العمليات السياسية والمفاوضات، كما واصلوا توسعهم العسكري خارج محافظة صعدة، منذ العام 2011م. واستعرض الوزير اليمني جملة من الحقائق التي تفضح توجهات المليشيا التوسعية في السيطرة على المدن والبلدات اليمنية، مبيناً أنه مع انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في العام 2013م، كانوا قد أحكموا سيطرتهم على صعدة، ووسعوا نفوذهم إلى أجزاء من محافظات حجة وعمران والجوف. ولفت إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية استمرت في توسعها العسكري بالتزامن مع مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني، وصولاً إلى اجتياح صنعاء في سبتمبر 2014م، وتقويض العملية السياسية، وجر البلاد إلى حرب مدمرة لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم، مشدداً على أن هذه هي الحقائق التي يحاول عبدالملك الحوثي طمسها وإعادة كتابة تاريخ الأحداث بما يخدم رواية مليشياته، للتنصل من مسؤوليتها عن تقويض الدولة وإشعال الحرب. ودعا وزير الإعلام اليمني، الجميع إلى مواجهة زيف المليشيا الإرهابية بالحقائق قائلاً: "كلما حاول الحوثيون تزييف التاريخ وتضليل الرأي العام، واجهوا روايتهم بالوقائع والأدلة، ولا تسمحوا بتكرار الأكاذيب حتى تتحول في أذهان الناس إلى حقائق".