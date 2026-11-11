في تطور صادم لقضية أثارت جدلًا واسعًا في تركيا، كشفت التحقيقات عن مفاجأة قلبت مسار القضية المتعلقة بمقتل طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا بعد إصابتها برصاصة في الرأس، بعدما كانت الروايات الأولية تشير إلى وقوع حادثة عرضية.

واعترفت زوجة خالها بأنها من أطلقت النار التي أودت بحياتها، في حادثة وقعت في قضاء جيهان التابع لولاية أضنة (جنوبي تركيا)، حيث أصيبت الطفلة ملك غوصر داخل منزل عائلتها عقب عودتهم من أعمال قطاف الزيتون، قبل أن تُنقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وعند وصولها إلى الجهات الطبية، أفادت الرواية الأولى التي قدّمها خال الطفلة بأن الإصابة نتجت عن حادثة سير، إلا أن الفحوص كشفت أن الطفلة تعرضت لعيار ناري اخترق المنطقة الواقعة فوق حاجبها الأيسر، ما دفع الأطباء إلى إخضاعها لعملية جراحية عاجلة.

ورغم الجهود الطبية لإنقاذها، فارقت الطفلة الحياة بعد ثلاثة أيام من الحادث، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من التحقيقات في ملابسات الواقعة وأسباب تضارب الأقوال.

ومع اتساع دائرة الاستجوابات، غيّر الخال روايته لاحقًا، زاعمًا أنه سمع صوت إطلاق نار أثناء تبديل ملابسه، ثم عثر على الطفلة مضرجة بدمائها داخل الغرفة، مدعيًا أنها كانت تعبث بمسدس فانطلقت منه رصاصة عن طريق الخطأ. غير أن المحققين واصلوا تتبع التفاصيل، قبل أن تتصدر زوجة الخال المشهد باعترافات أحدثت تحولًا جذريًا في القضية، بعد توقيف عدد من أفراد الأسرة على خلفية الحادثة.

وقالت المتهمة إنها كانت تحتفظ بمسدس بسبب تهديدات سابقة مرتبطة بزوجها السابق، وإنها أخفت السلاح داخل سرير غرفة النوم بعيدًا عن متناول الأطفال، قبل أن تُخرجه عقب عودة الأسرة إلى المنزل.

وبحسب إفادتها، كانت الطفلة تجلس على الأريكة منشغلة بهاتفها عندما أمسكت هي بالسلاح، مؤكدة أن طلقة خرجت بشكل مفاجئ أثناء تعاملها معه وأصابت الطفلة مباشرة في الرأس. واعترفت كذلك بأنها غادرت المنزل بعد الحادثة وهي تحمل السلاح وظرف الطلقة الفارغ، قبل أن تخفي المسدس في منزل أحد أقارب زوجها وتتخلص من الظرف في مكان آخر، في خطوة زادت من الشكوك حول ملابسات الواقعة.

وأفضت المعلومات التي أدلت بها المتهمة إلى عثور الشرطة على السلاح المستخدم وظرف الطلقة، فيما أكدت خلال التحقيقات أنها لم تكن تقصد إيذاء الطفلة، مشددة على أنها كانت تكن لها المحبة ولم تكن بينهما أي خلافات.

وقررت السلطات القضائية توقيف الخال وزوجته على ذمة القضية، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ما إذا كانت الرصاصة التي أنهت حياة الطفلة قد انطلقت بطريق الخطأ بالفعل أم أن وراءها ملابسات أخرى لم تتضح بعد.