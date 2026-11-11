بخصوص تأجيل مباراة النصر والوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة يتفق الجميع أن قرار التأجيل غريب، ولا أحد يعرف لماذا اتخذ الاتحاد الآسيوي هذا القرار؟ وما هي الأسباب الجوهرية التي قدمها نادي الوصل للجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، حتى يصدر قرار التأجيل؟ وهل هذه الأسباب حقيقية مدعومة بأدلة واضحة؟ السؤال الأهم لماذا أصبح لدينا شعور أن الاتحاد الآسيوي في مأزق بعد قرار التأجيل؟ ولماذا يحاول كسب وقت أطول للرد على اعتراض النصر وتضرره من هذا التأجيل؟



لو أن الاتحاد الآسيوي كان واضحا من البداية في التعامل مع أمر كهذا لانتهت المسألة تماما، كان بمقدور الاتحاد الآسيوي إصدار بيان قبل قرار التأجيل يذكر فيه المسببات التي اعتمد عليها نادي الوصل في عدم الحضور، ومن ثم ينتظر الرد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، أو من نادي النصر، وبعد ذلك يقيم الموقف، ويتخذ قراره الذي يتوافق مع الأنظمة والقوانين، لكن أن يحول الأمر بهذا الشكل لموضوع تتحكم في الاستنتاجات والتخمينات، وقد يصدر قراره النهائي بتحديد موعد جديد للمباراة، دون أن يفهم الجمهور النصراوي لماذا حدث ذلك!؟ ويصبح في حالة من الحيرة لا يعلم الحقيقة في أي اتجاه، هل هي مع الاتحاد الآسيوي أو مع نادي النصر الذي شرح موقفه بكل وضوح، وقدم كل الإثباتات التي تجعل المباراة تقام في وقتها، يبدو لي أن العلاقات الشخصية لها حيز مهم عند الاتحاد الآسيوي، ويبدو لي أيضا أنهم لم يقدروا هذا الموقف التقدير الذي يليق به! وحتى يخرجوا من هذا المأزق يجب أن يتحدثوا بكل شفافية ووضوح مع الجميع، وإذا كان هناك خطأ يتحمله الاتحاد الآسيوي يعتذر للمتضرر، وإن كان هناك خطأ من نادي الوصل بتقديمه أسباب غير صحيحة يوضح ذلك، ويصدر القرار الذي يتوافق مع الأنظمة والقوانين، والشيء نفسه ينطبق على نادي النصر، المهم أن يكون هناك وضوح في هذه المسألة، حتى تتوقف الاجتهادات. لن يقبل جمهور النصر بقرار تحديد موعد جديد للمباراة دون توضيح أسباب مقنعة، ولن يقبل جمهور الوصل اعتبار فريقهم منسحباً دون توضيح الأسباب، المسألة هنا مرتبطة بحسابات زمنية يتضرر منها البعض، وتخل بعدالة المنافسة.



دمتم بخير،،