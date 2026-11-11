من يحلل واقع المشهد العسكري والسياسي في منطقة الشرق الأوسط؛ ينظر إلى فلسفة الصراع الجيوسياسي على أنها امتداد لصراع أيديولوجي ممتد لعقود من الزمن، تحوّلت معه المنطقة خلال هذه المرحلة إلى صدام وجودي تغذّيه سرديات عقائدية وفكرية تمنع الأطراف من حلول التسوية، والعيش المشترك، والجنوح إلى التهدئة والسلام.

لنأخذ سردية «المحور الأيديولوجي الإيراني» القائمة على عقيدة «الواجب الديني والجهادي» و«مقاومة الاستكبار العالمي» و«وحدة الساحات»، حيث تنطلق طهران من فكرة عولمة الصراع العابر للحدود، ومنحه طابعاً مقدساً، مما يجعل التراجع أو التنازل السياسي في نظرهم بمثابة تخلٍ عن المبادئ العقائدية، وهو ما يُفسر الموقف الإيراني من المفاوضات الجارية الآن بوساطة قطرية، وكذلك حلفاؤها بما فيهم المليشيات الحوثية التي ضيّعت فرص السلام واختارت الحرب في معركة خاسرة.

وفي المقابل ترتكز «الأيديولوجيا اليمينية الإسرائيلية» في خطابها السياسي والعسكري الحالي على سرديات «الحرب الوجودية» وحماية «أرض الميعاد»، وهذا التوجه العقائدي يمنح القيادة الإسرائيلية غطاءً داخلياً لتجاوز الضغوط الدولية واستمرار العمليات العسكرية دون سقف زمني، بهدف تحقيق ما يصفونه بـ«النصر المطلق» وتغيير وجه المنطقة، وهذه الأيديولوجيا هي أخطر ما تواجهه المنطقة اليوم، حيث تعتقد من خلالها إسرائيل أن السلام لن يكون بديلاً عن استمرار الحروب التي ترى فيها وجودها وبقاءها.

جانب آخر من الأيديولوجيا الغربية، وتحديداً من المحافظين الجدد الذين تتأثر سياساتهم الخارجية تجاه الشرق الأوسط بأبعاد أيديولوجية ترتبط بـ«اليمين المسيحي الإنجيلي»، والذي يرى في دعم إسرائيل المطلق منطلقاً فكرياً ثابتاً، وليس مجرد حسابات مصالح سياسية متغيّرة، وهذا البعد يعزّز من تبني خيار الحسم العسكري المباشر.

عندما تصبح الأيديولوجيا هي القائد للمشهد العسكري، يتحوّل الخصم السياسي إلى «عدو مطلق» أو «شر مستطير» يجب القضاء عليه، وليس طرفاً يمكن الجلوس معه على طاولة المفاوضات، وهو ما أدى إلى فشل أو تعثر المبادرات الإقليمية (مثل المبادرة القطرية)، لأن الدبلوماسية تقوم على مبدأ التنازلات المتبادلة والمصالح المشتركة، وهو ما يصطدم برفض الأطراف العقائدية تقديم تنازلات تُضعف سرديتهم الفكرية أمام أتباعهم، والأسوأ من ذلك حينما تسهم الأيديولوجيا في شرعنة الخسائر الاقتصادية والإنسانية، وإقناع الحواضن الشعبية للأطراف المتصارعة بتحمّل تبعات الحروب (الفقر، الدمار، الحصار).

الأيديولوجيا لم تعد مجرد شعارات مرفوعة في ردهات السياسة، بل تحوّلت إلى وقود حيوي يدير دفة المواجهات العسكرية المباشرة في الشرق الأوسط مدفوعاً بمنطلقات عقائدية، وهو ما نزع من المنطقة مرونتها السياسية، وجعل من التسويات الدبلوماسية والمبادرات الإقليمية خيارات مؤجلة أمام صوت المدافع وصخب الطائرات المسيّرة والصواريخ.

إن خطورة المرحلة الحالية في منطقة الشرق الأوسط تكمن في أن الأيديولوجيا قد أصّلت الصراع، وحوّلته من خلاف على المصالح يمكن تسويته دبلوماسياً، إلى «معركة صفرية» يرى فيها كل طرف أن بقاءه مرهون بسحق الآخر بالكامل، وهذا التوجّه يجعل المنطقة اليوم أمام إعادة تشكيل كاملة، ولن تقتصر على حدود الجغرافيا المشتعلة، بل ستمتد لتلقي بظلالها على الاقتصاد والأمن العالمي، في ظل غياب أي أفق لحلول سياسية، واعتماد القوى الكبرى والإقليمية على خيار الحسم العسكري المباشر.

وعلى المدى المنظور، فإن التأثير المستقبلي لهذا التلاحم بين العسكر والأيديولوجيا سيرسم ملامح المنطقة وفق مسارين متوازيين: فإما أن تقود هذه الحدة العقائدية إلى استنزاف هيكلي متبادل ينهك كافة الأطراف، ويدفع المجتمعات إلى تحديات اقتصادية وإنسانية، وإما أن تنجح لغة «الضغط الأقصى» والحسم العسكري المباشر في تفكيك هذه السرديات ومحاصرتها في زوايا جغرافية ضيقة، وفي كلتا الحالتين فإن المنطقة لن تعود كما كانت سابقاً.