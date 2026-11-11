تتركز أكثر من ثلث مدن العالم في دولتين آسيويتين؛ إذ تتقدم الصين القائمة بـ2,082 مدينة، تليها الهند بـ2,054 مدينة، بفارق لا يتجاوز 28 مدينة. وتحل نيجيريا ثالثة بـ457 مدينة، ثم إندونيسيا بـ389، والبرازيل بـ356، والولايات المتحدة بـ348 مدينة.

وتضم قائمة الدول العشر الأكثر مدناً، أيضاً باكستان بـ323 مدينة، وإثيوبيا بـ259، وروسيا بـ254، وبنغلاديش بـ233 مدينة. وتستند هذه الأرقام إلى تقديرات عام 2025، التي أحصت 12,138 مدينة حول العالم وفق معيار موحد.

ثلث المدن في دولتين

يبلغ مجموع المدن في الصين والهند 4,136 مدينة، أي نحو 34% من الإجمالي العالمي. وبعدهما يتسع الفارق؛ إذ يقل عدد المدن في نيجيريا، صاحبة المركز الثالث، كثيراً عن ربع ما تسجله كل من الدولتين المتصدرتين. وتعكس القائمة اتساع التجمعات الحضرية في دول ذات كثافة سكانية مرتفعة أو مساحات واسعة، كما تكشف حضوراً متنوعاً لآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. ويبرز فيها تفاوت واضح بين الدول؛ فالفارق بين الهند ونيجيريا، مثلاً، يتجاوز 1,500 مدينة.

تعريف موحد للمدينة

تعتمد المقارنة تعريفاً دولياً للمدينة، بوصفها تجمعاً عمرانياً يضم 50 ألف نسمة على الأقل، وبكثافة لا تقل عن 1,500 نسمة لكل كيلومتر مربع. ويساعد هذا المعيار على مقارنة الدول، رغم اختلاف أنظمتها الإدارية؛ إذ تستخدم بعض الدول حدود البلديات أو تسميات قانونية تختلف عن هذا التصنيف.

لذلك، تظهر أعداد مغايرة في مصادر أخرى تعتمد تعريفات وطنية أو إدارية مختلفة للمدينة. والصورة المرفقة تعبيرية، وتجمع مشاهد عمرانية من مدن حول العالم.