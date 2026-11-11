قد يتحول تناول الأطعمة المألوفة إلى تجربة مختلفة، عندما تتراجع القدرة على تمييز المذاقات أو تظهر نكهة معدنية أو مُرّة دون سبب واضح، وهي تغيرات ترتبط باضطرابات صحية أو تأثيرات دوائية تستحق الانتباه عند استمرارها.

وتشير أبحاث متخصصة في اضطرابات الشم والتذوق إلى أن إدراك نكهة الطعام يعتمد على تكامل الحاستين؛ إذ يميز اللسان المذاقات الأساسية، بينما يسهم الشم في التعرف على الروائح التي تمنح الأطعمة نكهاتها المميزة.

وتبرز التهابات الجهاز التنفسي ومشكلات الأنف والجيوب الأنفية، ضمن الأسباب المحتملة لتغير الإحساس بالنكهات، إلى جانب بعض الأدوية واضطرابات صحة الفم ونقص عناصر غذائية معينة.

ويوضح متخصصون، أن فقدان النكهة ينشأ أحياناً عن اضطراب حاسة الشم، حتى عندما تبدو القدرة على تمييز المذاقات الأساسية طبيعية، ما يجعل التفريق بين الحاستين ضرورياً لتحديد مصدر المشكلة.

ويستدعي التغير المستمر أو المفاجئ في التذوق تقييماً طبياً، خصوصاً إذا صاحبه فقدان للشم أو أعراض عصبية أو صعوبة في تناول الطعام، مع تجنب إيقاف الأدوية الموصوفة دون استشارة الطبيب.