شدّدت وزارة البلديات والإسكان، على منع بيع منتجات التبغ أو تقديمها لمن هم دون 18 عاماً، وضرورة التزام المنشآت بالاشتراطات المنظمة للنشاط، في إطار حماية الصحة العامة، وتعزيز الامتثال للضوابط البلدية، وتحسين جودة الحياة في المدن.

وأوضحت الوزارة، أن الحظر يشمل السماح بدخول هذه الفئة العمرية إلى المحلات المتخصصة في بيع منتجات التبغ أو المناطق المخصصة لتقديمها، مشيرةً إلى أن اشتراطات محلات البيع تتيح للبائع طلب ما يثبت بلوغ المشتري السن النظامية.

وحذّرت من أن المخالفتين تُعدّان جسيمتين، وتستوجب كل منهما غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال بحسب تصنيف الأمانة أو البلدية، مع إغلاق المنشأة وفق الإجراءات النظامية ومضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، مع تصحيحها، وفق جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، مشددة على عدم ممارسة النشاط قبل استيفاء التراخيص والتصاريح اللازمة، ووجوب الالتزام بالمتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية.

وتشمل ضوابط التقديم، تجهيز الصالات بأنظمة التهوية اللازمة، وفصل أنظمة التهوية والتكييف عن الأماكن غير المخصصة للمدخنين لمنع تدوير الهواء بينها، إلى جانب تخصيص قسم مستقل لغير المدخنين في منشآت نشاط «المطاعم مع الخدمة» لا تقل مساحته عن 30% من إجمالي المساحة المخصصة للتقديم، للحد من تعرض غير المدخنين لأضرار التدخين القسري.

مراحل لإجراءات التوظيف

بيّنت وزارة البلديات والإسكان، أن اشتراطات محلات البيع تُلزم المنشآت بوضع اللوحات التحذيرية من أضرار التدخين، وإيضاح منع الدخول أو البيع لمن هم دون السن النظامية، وتحظر بيع السجائر بالحبة، وتقديم منتجات التبغ ضمن عروض ترويجية مجانية أو كهدايا أو جوائز أو عينات، فضلاً عن الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وطالبت الوزارة، أصحاب المنشآت بالتقيد بالاشتراطات وتعريف العاملين بالضوابط المنظمة للنشاط والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والحد من الممارسات المخالفة، داعيةً إلى الاطلاع على تفاصيل اشتراطات البيع والتقديم عبر موقعها الإلكتروني، والاستفادة من خدمات التراخيص والتصاريح المتاحة عبر منصة «بلدي».