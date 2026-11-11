تغلق وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، المرحلة الأولى لتقييم أداء شاغلي الوظائف الإدارية في مدارس التعليم العام للبنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية بالمراحل الثلاث، والمتمثلة في التقييم الذاتي من قبل الموظفين والموظفات والذي بدأ في الأول من نوفمبر الحالي.

وبين دليل التقييم، أن عدم استكمال الموظف لأعمال التقييم الذاتي يمنع مدير المدرسة من منح الموظف 4 أو 5 في سلم التقييم والمحدد بخمس درجات فقط.

ويشمل التقييم الموظفين من شاغلي الوظائف الإدارية والموظفين على بند الأجور والمستخدمين والمعينين على بند الكفاءات والمتعاقدين، بحيث تخصص ما نسبته 20% من إجمالي عدد الموظفين لمنح الدرجة 5 (مثالي) و25% للدرجة 4 (تخطى التوقعات) و55% لبقية الدرجات 3 (وافق التوقعات) و2 (بحاجة إلى تطوير) و1 (غير مرضي) بحيث يتم منح التقدير العام من قبل المدير والذي يمثل وصفاً شاملاً للمستوى الإجمالي للموظف بناء على تحقيق الأهداف والجدارات خلال دورة الأداء الوظيفي.

يشار إلى أن الوزارة قد حددت مساراً لتظلم الموظفين والموظفات من نتائج التقييم النهائية، إذ يتم رفع طلب تظلم من قبل الموظفين والموظفات، وبعدها المدير المباشر، ثم لجنة التظلمات الأولية في إدارة التعليم، وبعدها فحص ودراسة طلب التظلم وإعداد التوصية الأولية، ثم رئيس لجنة التظلمات الرئيسية، يليها لجنة التظلمات الرئيسية، ثم رفع التوصية عن طريق رئيس لجنة التظلمات الرئيسية، واعتماد التوصية من قبل صاحب الصلاحية، وأخيراً عكس نتيجة التوصية في حساب المتقدم في نظام «فارس» الإلكتروني.