وسّعت شركة «ميتا» نطاق تقنية تقدير أعمار المستخدمين في منصة «إنستغرام»، لتشمل مختلف أنحاء العالم، في خطوة تستهدف اكتشاف حسابات المراهقين الذين يسجلون أعماراً أكبر من أعمارهم الحقيقية، وتعزيز إجراءات حمايتهم داخل التطبيق.

وتعتمد التقنية على تقدير الفئة العمرية للمستخدم، بما يتيح للمنصة التعرف على الحسابات التي يُحتمل أن تعود إلى مراهقين، حتى في حال إدخال تاريخ ميلاد يشير إلى بلوغ سن الرشد.

وبموجب الإجراءات، تُنقل الحسابات التي يُرجح أنها تخص مراهقين إلى إعدادات «حسابات المراهقين»، التي تتضمن ضوابط أكثر صرامة للخصوصية والتواصل، إلى جانب فرض قيود على الرسائل الواردة من الحسابات الأخرى.

ويأتي التوسع في ظل تزايد الاهتمام بحماية القاصرين على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع تنامي المخاوف المرتبطة بإمكانية تجاوز القيود العمرية عبر إدخال بيانات غير صحيحة عند إنشاء الحسابات.

وتسعى «ميتا»، من خلال هذه الخطوة، إلى تقليص الاعتماد على العمر الذي يصرح به المستخدم وحده، وتعزيز قدرة المنصة على تطبيق إجراءات الحماية تلقائياً.

ويمثل التوسع العالمي اختباراً لفاعلية تقنيات تقدير العمر في التمييز بين المستخدمين، ومدى قدرتها على حماية المراهقين دون التأثير على حسابات البالغين.