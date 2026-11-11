لم تتوقع عروس مصرية أن تستيقظ في يوم زفافها على مشهد كفيل بتحويل أجمل أيام عمرها إلى ذكرى مؤلمة، بعدما اندلع حريق داخل شقتها وأتلف محتوياتها بالكامل، قبل ساعات فقط من استقبالها إلى جانب عريسها لبدء حياتهما الجديدة.

وشهدت منطقة القنطرة البيضاء بمحافظة كفر الشيخ (شمالي مصر) الواقعة التي سرعان ما تحولت إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب الحريق وحده، بل بسبب ما أعقبه من موقف إنساني لافت أعاد الأمل إلى العروسين في وقت قياسي.

ووفق التفاصيل، اندلعت النيران داخل الشقة قرابة الساعة الحادية عشرة صباحًا نتيجة ماس كهربائي، ما تسبب في احتراق أجزاء كبيرة من محتويات عش الزوجية الذي أمضى العروسان وقتًا طويلًا في تجهيزه استعدادًا ليوم الزفاف.

وأثار المشهد حالة من الحزن والصدمة بين أفراد الأسرة وسكان المنطقة، خاصة أن الحريق وقع في الساعات الأخيرة التي سبقت الاحتفال، ما بدا وكأنه يهدد بإفساد المناسبة المنتظرة بالكامل. لكن ما حدث بعد ذلك غيّر مسار القصة بصورة لافتة، إذ قرر أهالي المنطقة ألا تنتهي فرحة العروسين عند هذا الحد، وسارعوا إلى إطلاق حملة تضامن واسعة لإعادة تجهيز الشقة في اليوم ذاته.

وبدأت المبادرة بعد بث مباشر نشرته إحدى سيدات المنطقة عبر موقع (فيسبوك)، دعت خلاله الأهالي وأصحاب الخير إلى مساندة العروسين ومساعدتهما على تجاوز الأزمة التي حلت بهما في أكثر الأيام أهمية في حياتهما. وخلال ساعات قليلة فقط، تحولت الدعوة إلى حالة من التكاتف الشعبي، حيث شارك العشرات في إزالة آثار الحريق وتنظيف الشقة، بينما تطوع آخرون لأعمال الطلاء والصيانة، في حين قدم عدد من الأهالي تبرعات ومساعدات متنوعة للمساهمة في إعادة تجهيز المنزل. ومع تواصل الجهود، بدأت ملامح الشقة تستعيد شكلها تدريجيًا، حتى أصبحت مهيأة لاستقبال العروسين من جديد، في مشهد أثار إعجاب وتفاعل كثيرين بعد تداوله على نطاق واسع.

وأكدت صاحبة المبادرة أن الحزن كان واضحًا على العروس التي كانت تستعد للتوجه إلى صالون التجميل حين علمت بما حدث، إلا أن أهالي المنطقة حرصوا على طمأنتها والتأكيد لها أنها لن تواجه المحنة وحدها. ولفتت إلى أن الاستجابة جاءت أكبر مما كان متوقعًا، إذ تسابق السكان للمساهمة بما يستطيعون، سواء بالجهد أو المال أو توفير احتياجات المنزل، حتى لا تتحول ليلة الزفاف إلى ذكرى مؤلمة للعروسين.

وهكذا انتهت القصة التي بدأت بحريق دمّر عش الزوجية إلى مشهد مختلف تمامًا، بعدما استطاع أهالي المنطقة إعادة الفرحة إلى أصحابها، مقدمين نموذجًا لافتًا في التكافل الاجتماعي، وجاعلين من يوم كاد أن ينتهي بالحزن مناسبة تُروى باعتبارها واحدة من أجمل صور الشهامة والتضامن الإنساني.