وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى ثلاثة أشخاص بالتخطيط لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية الملكية البريطانية، التي تستضيف قوات وطائرات أمريكية، في مخطط تقول واشنطن إنه ارتبط بشبكات تعمل لمصلحة إيران.

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وشملت لائحة الاتهام المعدلة، التي أعلنتها الوزارة (الثلاثاء)، محمد باقر سعد داود الساعدي، وهو إيراني عراقي مزدوج الجنسية، ومحسن مهاجري، وهو إيراني الجنسية، ومحمد علي الحسني، وهو عراقي الجنسية، على خلفية مخطط قالت السلطات إنه جرى الإعداد له خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وتتهم السلطات الأمريكية الأشخاص الثلاثة بالتورط في أنشطة مرتبطة بنحو 20 هجوماً ومحاولة هجوم في الولايات المتحدة وأوروبا، والعمل لدعم شبكتين تصنفهما واشنطن منظمتين إرهابيتين، هما كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وهي اتهامات لم تصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية.

وبحسب تفاصيل لائحة الاتهام، تولى الحسني تنسيق التحضيرات لاستهداف القاعدة، بما في ذلك تكليف أشخاص بمراقبة محيطها وتصويره، وتجهيز شاحنات صغيرة وبراميل وقود، فضلاً عن البحث عن مواد كيميائية ومكونات قالت السلطات إنها قد تستخدم في تصنيع متفجرات.

وتشير الرواية الأمريكية إلى أن ثلاث شاحنات تحركت باتجاه القاعدة في 26 سبتمبر، لكن اثنتين منها على الأقل واجهتا حاجزاً أمنياً حال دون وصولهما إلى المسار المحدد. وفي الساعات الأولى من اليوم التالي، عثرت السلطات البريطانية على الشاحنات الثلاث وألقت القبض على أشخاص كانوا بداخلها.

وفي تطور آخر، اتهمت واشنطن الساعدي بمحاولة مواصلة التنسيق مع شركائه رغم وجوده داخل أحد السجون الأمريكية على ذمة قضية أخرى، إذ قالت لائحة الاتهام إنه سعى إلى تمرير رسائل مشفرة إليهم عبر أفراد من عائلته، بهدف تنسيق خطوات مرتبطة بالمخطط المزعوم.

وتتضمن لائحة الاتهام ثمانية بنود، من بينها التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية، والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية، وتمويل الإرهاب، فيما تصل العقوبة القصوى لبعض التهم إلى السجن المؤبد، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية.

وتكتسب قاعدة «فيرفورد»، الواقعة في مقاطعة غلوسترشير جنوب غربي إنجلترا، أهمية عسكرية باعتبارها إحدى المنشآت البريطانية التي تستضيف قوات وطائرات أمريكية، وتستخدم في عمليات وانتشارات جوية أمريكية، ما يجعل أي تهديد أمني يستهدفها محل اهتمام يتجاوز نطاق المنشأة نفسها.

ويأتي الإعلان الأمريكي بالتوازي مع تحقيق بريطاني منفصل في الواقعة، إذ سبق أن أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب توقيف عدد من المشتبه بهم وتوجيه اتهامات أمنية إلى شخصين، في إطار التحقيقات المتعلقة بالتحركات التي شهدتها المنطقة المحيطة بالقاعدة.

وشددت وزارة العدل الأمريكية على أن ما ورد في لائحة الاتهام يمثل مزاعم لم تثبت أمام القضاء، وأن المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانتهم بحكم نهائي.