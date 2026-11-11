دخل الفنان اللبناني الوليد الحلاني، نجل عاصي الحلاني، دائرة التحقيقات الأمنية في بيروت، عقب حادث سير وقع بمنطقة عين التينة، بعدما صدمت ودهست سيارته أحد المارة، ما تسبب في إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية.

تفاصيل حادث الوليد الحلاني

ووفقاً للمعلومات المتداولة، وقع الحادث بالقرب من نفق عين التينة، ونقل المصاب إلى مستشفى المقاصد، وسط أنباء عن تعرضه لإصابات وجروح خطيرة، فيما اقتادت الأجهزة الأمنية الوليد الحلاني إلى مخفر الطيونة لاستكمال الإجراءات والاستماع إلى أقواله بشأن الواقعة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الحادث وقع عن طريق الخطأ، وأن التحقيقات بدأت للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات، في حين لم يصدر توضيح رسمي حتى الآن يكشف التفاصيل النهائية للحادث أو آخر تطورات الحالة الصحية للمصاب.

حفل غنائي جديد للوليد الحلاني

وبعيداً عن الواقعة، يرتبط الوليد الحلاني بموعد فني في لبنان، إذ يستعد للقاء جمهوره على مسرح «O Beirut» للمرة الأولى، من خلال حفل مقرر إقامته في 12 ديسمبر القادم.

كما يواصل نشاطه الغنائي بعد طرح أغنيته «عيوني»، التي حققت قرابة 7 ملايين مشاهدة على «يوتيوب» خلال شهر من صدورها، وهي من كلمات وألحان كارل حسين، وتوزيع شربل عون وريكاردو أزار.

معلومات عن الوليد

يعد الوليد الحلاني من الأصوات الغنائية الشابة في لبنان، وهو نجل الفنان عاصي الحلاني وعارضة الأزياء كوليت بولس، وشقيق الفنانة ماريتا الحلاني. واتجه إلى المجال الفني مستفيداً من موهبته الغنائية، وقدم عدداً من الأغنيات التي حققت تفاعلاً بين الجمهور.