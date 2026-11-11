في لحظة تاريخية، كان الفريق الأول لكرة القدم للسيدات في نادي القادسية أول من يطأ أرضية ملعب أرامكو، بعدما خاض أول حصة تدريبية على الملعب الجديد، في إطار اختبارات الجاهزية التشغيلية قبل الافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.



وجاءت الحصة التدريبية بحضور قيادات أرامكو وملعب أرامكو ونادي القادسية، يتقدمهم نبيل الجامع، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، وفهد الضبيب، رئيس مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو، ومحمد الثميري، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.



كما حضر من جانب نادي القادسية رامي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي وعضو مجلس إدارة شركة الملعب، وفيصل النغيمش، عضو مجلس إدارة شركة النادي.



وحرص الجهازان الفني والإداري لفريق السيدات على تجهيز حصة متكاملة، تخللتها مناورة على كامل مساحة الملعب، للوقوف على جاهزية الأرضية والمرافق، والتأكد من اكتمال كل التفاصيل قبل الافتتاح.



ولم تكن الخطوة مجرد تدريب عابر، بل رسالة تؤكد التكامل بين القادسية وملعب أرامكو، وأن الاستثمار في البنية التحتية الحديثة يسير جنباً إلى جنب مع الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة الرياضية، ومنحها بيئة احترافية تليق بطموحاتها.



وبهذه الخطوة، يواصل القادسية ترسيخ مكانته كأحد الأندية الرائدة في دعم كرة القدم النسائية في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال صناعة فريق منافس، وبناء قاعدة رياضية مستدامة تُلهم الجيل القادم من اللاعبات، وتضع القادسية في مقدمة المشهد الرياضي محلياً وقارياً.