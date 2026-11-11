خيّم الحزن على نادي سانتوس والكرة البرازيلية، عقب مقتل والد مهاجم الفريق روني، البالغ من العمر 72 عاماً، طعناً في ولاية بارا شمالي البرازيل، في واقعة دفعت النادي إلى إعفاء اللاعب من التزاماته الرياضية للسفر إلى أسرته.

ووفقاً للمعلومات المتداولة عن الحادث، تعرض والد اللاعب لطعنة في الرقبة خلال مشادة كلامية مع امرأة، نحو الساعة الثالثة من عصر (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي، قبل نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأفادت تقارير الشرطة بإلقاء القبض على المرأة المشتبه في تورطها بالواقعة، ووضعها على ذمة التحقيق، فيما تتواصل الإجراءات لكشف ملابسات الجريمة والدوافع وراء المشادة التي سبقتها.

وفي أعقاب الحادث، أعلن نادي سانتوس إعفاء روني من التزاماته مع الفريق، حتى يتمكن من السفر إلى ولاية بارا والوقوف إلى جانب أفراد عائلته في هذه الظروف العصيبة.

وفي لفتة إنسانية، وضع المهاجم البرازيلي نيمار طائرته الخاصة تحت تصرف زميله، لتسهيل انتقاله إلى أسرته في أسرع وقت ممكن، ومساعدته على تجاوز الساعات الأولى من هذه الفاجعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التضامن الذي أبداه زملاء اللاعب وناديه معه، في وقت تتجاوز فيه تداعيات الحادث حدود المستطيل الأخضر، لتضع روني أمام مأساة عائلية مفاجئة، بعيداً عن التزاماته الرياضية مع سانتوس.