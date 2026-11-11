توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، وحركة الموج خفيف إلى متوسط الموج.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.