أشعلت أنباء ارتباط الفنانة السورية بيسان إسماعيل بالموسيقي السوري فؤاد جنيد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت صفحات فنية معلومات عن قرب إعلان خطوبتهما، ما دفع الجمهور للتساؤل عن حقيقة العلاقة بينهما، في ظل غياب أي تأكيد رسمي من الطرفين.

حقيقة خطوبة بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد

وتباينت الروايات المتداولة بشأن ارتباط الثنائي، إذ أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى صحة أنباء الخطوبة، بينما نفت مصادر أخرى تلك المعلومات، دون صدور أي توضيح من بيسان إسماعيل أو فؤاد جنيد يحسم الجدل.

وفي المقابل، التزمت بيسان الصمت تجاه ما يثار حول حياتها الشخصية، ولم تتطرق إلى الأنباء التي تحدثت عن استعدادها لدخول القفص الذهبي خلال الفترة القادمة.

من هو فؤاد جنيد؟

ومع تصاعد الاهتمام بخبر ارتباطه ببيسان، عاد اسم فؤاد جنيد إلى الواجهة، وهو موسيقي وموزع سوري، ونجل المايسترو سلطان الأورغ، وحقق حضوراً في الوسط الفني من خلال مشاركته في عدد من الأعمال والتجارب الموسيقية.

ويرتبط جنيد ببيسان إسماعيل بتعاونات فنية سابقة، إذ شارك في تنفيذ وتوزيع عدد من أغانيها، إلى جانب تقديمهما أعمالاً غنائية مشتركة، من بينها «علاش» و«أنتِ النور» و«خطية»، وهو ما جعل اسميهما يجتمعان في أكثر من تجربة على الساحة الغنائية.

أهم أعمالها

بدأت بيسان إسماعيل مشوارها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أطلقت قناتها على «يوتيوب» عام 2016، وقدمت محتوى متنوعاً بين اليوميات والتحديات والغناء، قبل أن تتجه إلى الاحتراف الفني عام 2018، من خلال أغنيات باللهجة العراقية، بينها «شتقول» و«يموت فراكك» و«يا كلشي بيه»، ثم خاضت تجارب غنائية بلهجات عربية مختلفة.