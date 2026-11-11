ثار الفنان المصري هاني رمزي الجدل بتصريحاته عن وفاة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، معرباً عن عدم اقتناعه بفرضية انتحارها، كما كشف عن سبب استيائه من إطلالة محمد رمضان في مهرجان «كوتشيلا»، موضحاً أن اعتراضه لم يكن على ملابسه، وإنما على ظهوره حاملاً علم مصر بهذه الإطلالة.

تفاصيل لقائه بسعاد حسني

روى هاني رمزي، خلال لقائه في برنامج «Mirror»، تفاصيل مقابلة جمعته بالفنانة الراحلة سعاد حسني، مؤكداً أنه لم يتعرف عليها في البداية بسبب اختلاف مظهرها عن الصورة التي اعتاد الجمهور رؤيتها بها، إذ كانت ترتدي نظارة وإيشارباً ولم تضع مستحضرات التجميل.

وأوضح أنه علم بهويتها بعد انتهاء اللقاء، عندما سأله المحيطون به عما إذا كان قد سلم على السندريلا، ليفاجأ بأنها كانت الشخص الذي قابله دون أن يتعرف عليها.

وقال: «معرفتش سعاد حسني لما قابلتها، كانت من غير ماكياج ومعرفتهاش، الماكياج بيفرق جامد جداً»، مضيفاً أنها كانت ترتدي نظارة وإيشارباً ولم تضع أي مستحضرات تجميل.

مفاجأة بشأن وفاتها

وتطرق رمزي إلى الجدل المستمر حول وفاتها، كاشفاً أنه لا يرجح فرضية انتحارها، بل يميل إلى الاعتقاد بأنها تعرضت للقتل، مستنداً إلى أحاديث سابقة جمعته بعدد من المقربين منها.

وأشار إلى أن الفنان حسين فهمي تحدث معه عن شخصية السندريلا، واصفاً إياها بأنها لم تكن تملك الجرأة التي تجعلها تقدم على الانتحار، بحسب ما نقله عنه، معلقاً: «قالي إنها كانت جبانة جداً، مش ممكن تقبل على الانتحار، وأنا مصدق إنها اتقتلت».

سبب استيائه من محمد رمضان

وعلى جانب آخر، علق هاني رمزي على الصور المتداولة لمحمد رمضان خلال مشاركته في مهرجان «كوتشيلا»، والتي ظهر فيها حاملاً علم مصر مرتدياً زياً أثار انتقادات واسعة، مؤكداً أن اعتراضه انصب على الجمع بين العلم والإطلالة، وليس على الملابس نفسها.

وأوضح أنه لا يمانع حرية الفنان في اختيار مظهره خلال الحفلات والعروض الاستعراضية، حتى لو كانت الأزياء غير تقليدية، لكنه لم يتقبل ظهور العلم المصري في الصور المتداولة بهذه الصورة.

وقال: «الحاجة اللي ضايقتني مش ملابس محمد رمضان، لإنه اختار استايل معين في حدث معين بالولايات المتحدة الأمريكية، اللي ضايقني إنه أخد صور وهو شايل علم مصر، إيه اللي دخل علم مصر في الصور دي اللي نزلت على السوشيال ميديا؟».

ورجح رمزي أن محمد رمضان لم ينتبه إلى ردود الفعل التي قد تثيرها هذه الصور، مشيراً إلى أن انتقاده لا يتعلق بمشاركته في المهرجان أو العرض الذي قدمه، وإنما بطريقة ظهور العلم المصري.