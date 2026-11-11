لم يكن الدولي السعودي سعود عبدالحميد حاضراً في مواجهة لانس ومارسيليا بالنتيجة فقط، بل فرض نفسه على لغة الأرقام، بعدما تصدر جميع لاعبي الفريقين في الإحصاءات البدنية.



ففي المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، سجل سعود عبدالحميد «89 انطلاقة عالية الشدة»، متفوقاً على جميع لاعبي الفريقين، وفقاً لما كشفه موقع «Lensois» الفرنسي المقرب من نادي لانس.



ولم يكن هذا الرقم عادياً، فمركز الظهير يتطلب جهداً مضاعفاً، بين الانطلاق نحو المناطق الهجومية والعودة السريعة لتأمين المساحات الدفاعية، وهو ما يعكس الحضور البدني الكبير الذي أظهره اللاعب السعودي طوال دقائق مشاركته.



ورغم خسارة لانس اللقاء بنتيجة 2-1، إلا أن سعود قدم مؤشراً مهماً على قدراته البدنية، وأثبت أن اللاعب السعودي قادر على مجاراة إيقاع المنافسة الأوروبية ومتطلباتها العالية.



89 انطلاقة.. رقم يتحدث عن سعود



أن يتفوق لاعب سعودي على جميع لاعبي الفريقين في عدد الانطلاقات عالية الشدة، فهذا مؤشر يستحق التوقف عنده، للاعب يخوض تجربة احترافية في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.



سعود ومشروع الاحتراف السعودي



ما يقدمه سعود عبدالحميد في الملاعب الفرنسية يتجاوز حدود إحصائية في مباراة واحدة، فوجود لاعب سعودي في منافسة بهذا الإيقاع، ونجاحه في تصدر مؤشر بدني أمام لاعبين من مدارس كروية مختلفة، يمنح تجربة الاحتراف السعودي قيمة إضافية.



ويبقى التحدي أمام سعود هو الاستمرار على هذا المستوى، وتطوير الجانب الهجومي، وتحويل سرعته وانطلاقاته إلى صناعة أهداف وفرص مؤثرة.



كانت هذه الأرقام رسالة سعود في ليلة مارسيليا، فهل تكون بداية لمرحلة جديدة يفرض فيها اسمه بقوة في الملاعب الفرنسية؟