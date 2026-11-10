تلقى مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان ضربة ثالثة خلال 24 ساعة فقط، بعد تعرض لاعب الوسط أوريليان تشواميني لإصابة خلال تدريبات «الديوك»، اليوم (الثلاثاء).

ويحل المنتخب الفرنسي ضيفاً على نظيره الإيطالي (الخميس) القادم، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يستضيف تركيا (الأحد).

تشواميني مهدد بالاستبعاد

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قد يضطر زيدان إلى إجراء تعديل ثالث على قائمة المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، فبعد مغادرة بيير كالولو وماركوس تورام، بات تشواميني مهدداً بالغياب بسبب إصابة في منطقة الفخذ.

فحوصات طبية لحسم موقفه

واضطر لاعب ريال مدريد إلى إنهاء الحصة التدريبية (الثلاثاء) قبل موعدها، على أن يخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وكان تشواميني قد غاب عن المعسكر الأخير للمنتخب الفرنسي لعدم الجاهزية البدنية، عقب إصابته في بطولة كأس العالم 2026.