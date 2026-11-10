على الرغم من ابتعاده عن المباريات الاحترافية وعدم ارتدائه قميص أي فريق منذ ما يقارب العام، يواصل أسطورة ريال مدريد سيرجيو راموس ممارسة الرياضة، محافظاً على لياقته البدنية الممتازة.

ولم ينضم راموس إلى أي نادٍ منذ رحيله عن مونتيري المكسيكي نهاية العام الماضي، ولا يزال المدافع المخضرم يبحث عن تجربة جديدة، رغم بلوغه سن الـ40 عاماً.

ويشارك المدافع الإسباني صوراً ومقاطع فيديو لروتينه التدريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضاً الجهد البدني الذي يبذله للحفاظ على جاهزيته التامة للعودة إلى الملاعب، حال حصوله على فرصة جديدة.

الصيام المتقطع ضمن روتينه

وفي مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو»، كشف راموس تفاصيل نظامه الغذائي وبرنامج التمارين الرياضية الذي يتبعه يومياً للحفاظ على لياقته البدنية رغم بلوغه سن الأربعين.

وأوضح أنه يبدأ يومه بممارسة تمارين الكارديو لمدة 15 دقيقة، دون تناول وجبة الإفطار مسبقاً، قائلاً: «أمارس الصيام المتقطع مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، وأتدرب دون تناول الإفطار، ثم أتناول البروتين».

تناول السلطات والأسماك واللحوم

وأضاف راموس: «أحرص على تناول السلطات بالتناوب مع الأسماك واللحوم، فالنظام الغذائي المتوازن ضروري، لأن الجسم يحتاج إلى هذه العناصر الغذائية لتحقيق الأداء الأمثل».

الشوكولاتة تكسر الروتين الصارم

وعلى الرغم من التزامه بنظام غذائي وبرنامج تدريبي منتظم، أوضح راموس أنه لا يتقيد دائماً بهذه القواعد الصارمة، إذ يسمح لنفسه أحياناً بتناول حلوى الشورو مع الشوكولاتة، كما يتناول بعض الأطعمة خارج نظامه المعتاد خلال الإجازات أو عند الخروج مع أصدقائه، لإشباع رغبته في تناول ما يشتهيه.