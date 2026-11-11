خيّم الحزن على الكرة البرازيلية، بعد فاجعة مقتل والد مهاجم سانتوس روني، في ولاية بارا شمال شرق البلاد.



الضحية، البالغ من العمر 72 عاماً، تعرض لطعنة قاتلة في الرقبة خلال مشادة كلامية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.



ووفقاً لتقارير الشرطة، وقع الحادث عصر (الثلاثاء)، نحو الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، حيث نشبت مشادة حادة بين الضحية وامرأة يُشتبه في تورطها بالجريمة، وتم القبض عليها على ذمة التحقيق.



وسارع نادي سانتوس إلى إعفاء لاعبه روني من جميع التزاماته الرياضية، ليتمكن من السفر إلى ولاية بارا والوقوف بجانب عائلته في هذا الظرف الصعب.



وفي لفتة إنسانية مؤثرة، وضع النجم البرازيلي نيمار طائرته الخاصة تحت تصرف زميله روني، لتسهيل سفره والوصول سريعاً إلى أحبائه بعد الفاجعة.