مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، تزداد شكاوى احتقان الجيوب الأنفية والشعور بالضغط في الوجه وصعوبة التنفس، وهي أعراض تدفع كثيرين إلى استخدام البخاخات أو المسكنات التي قد لا تحقق النتائج المرجوة في بعض الحالات.

وبحسب ما أوردته صحيفة (ميرور) البريطانية، يشير مختصون إلى أن تدليك مناطق محددة حول الأنف والوجه والرقبة قد يساعد على تحسين تصريف الجيوب الأنفية والتخفيف من الشعور بالاحتقان والضغط المصاحب لها.

وتبدأ الطريقة بوضع الإبهامين برفق في المنطقة الواقعة أعلى القنوات الدمعية على جانبي الأنف، ثم الضغط بخفة لمدة خمس ثوانٍ قبل تحريك اليدين تدريجيًا باتجاه الحاجبين وصولًا إلى الصدغين. كما يُنصح بتدليك المنطقة المحيطة بفتحات الأنف وسحب الأصابع بلطف عبر عظام الوجنتين باتجاه الأذنين، ثم متابعة التدليك نزولًا نحو الفك والرقبة مع الحفاظ على تنفس هادئ ومنتظم.

ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوات لا تُعد بديلًا للعلاج الطبي، لكنها قد تساعد بعض الأشخاص في تخفيف الإحساس بالضغط وتحسين تدفق الإفرازات داخل الجيوب الأنفية.

لماذا تزداد المشكلة شتاءً؟

يرى مختصون أن الهواء البارد والجاف قد يؤدي إلى تهيّج الأغشية المخاطية داخل الأنف والجيوب الأنفية، ما يزيد احتمالات الاحتقان والالتهاب والصداع المرتبطين بهذه الحالة. وتشمل أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية ألمًا أو تورمًا حول العينين والخدين والجبهة، وانسداد الأنف أو سيلانه، وضعف حاسة الشم، والصداع، وألم الأسنان، والسعال، والشعور بالضغط داخل الأذنين.

وينصح الأطباء بالحصول على قسط كافٍ من الراحة، والإكثار من شرب السوائل، وتجنب التدخين والمهيجات، واستخدام المحاليل الملحية لتنظيف الأنف، إلى جانب مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض أو تفاقمها.