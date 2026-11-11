

توصلت الحكومة الأيرلندية إلى اتفاق مبدئي مع النقابات العمالية بشأن زيادة أجور العاملين في القطاع العام، يتضمن رفع الرواتب بنسبة تراكمية متوسطة تبلغ 10.75% حتى أوائل عام 2029، إلى جانب إنهاء جميع التحركات والإضرابات العمالية، وذلك رهناً بموافقة أعضاء النقابات على الاتفاق.

وجاء الاتفاق الجديد، الذي جرى التوصل إليه الأربعاء، عقب انتهاء صلاحية اتفاق الأجور السابق في يونيو الماضي، وما أعقبه من إضراب واسع النطاق شهدته البلاد الشهر الماضي، وهو الأول من نوعه منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وكان من المقرر تنظيم إضراب ثانٍ الخميس، قبل تعليق التحرك عقب التوصل إلى الاتفاق المبدئي بين الحكومة وممثلي العاملين.

5.2 مليار يورو تكلفة الاتفاق الجديد

وقالت وزارة الإنفاق العام الأيرلندية، في بيان، إن الاتفاق المقترح يسري بأثر رجعي اعتباراً من يوليو 2026، ويمتد حتى نهاية مارس 2029، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.2 مليار يورو، على أن توزع النفقات على خمس موازنات حكومية.

وأوضحت الحكومة أن الاتفاق يراعي بشكل أكبر أوضاع الموظفين أصحاب الدخول المنخفضة، إذ يمنحهم زيادات في الأجور تصل إلى 18.3% على مدار فترة تطبيقه.

كما يتضمن رفع الحد الأقصى للدخل الذي تنطبق عليه أحكام الزيادات المخصصة لأصحاب الرواتب المنخفضة، من 50 ألف يورو إلى 60 ألف يورو، بما يتيح لشريحة أوسع من العاملين الاستفادة من هذه المزايا.

زيادات متفاوتة للمعلمين والشرطة وعمال النظافة

وبحسب تفاصيل الاتفاق التي أعلنتها الحكومة الأيرلندية، ستختلف نسب الزيادة في الرواتب وفقاً للوظائف ومستويات الأجور، حيث سيحصل عمال النظافة على زيادة تصل إلى 18.3% في الأجر الأساسي على مدار فترة الاتفاق.

كما سترتفع رواتب أفراد الشرطة بنسبة 14.6%، بينما يحصل معلمو المدارس الابتدائية على زيادة تبلغ 13.1%.

ويعكس هذا التفاوت توجه الاتفاق نحو منح العاملين في الوظائف ذات الدخول الأقل زيادات أكبر، في محاولة لمعالجة الضغوط المعيشية وتحسين الأوضاع المالية لموظفي الخدمات العامة.

مراجعة الاتفاق حال تغير الظروف الاقتصادية

ويتضمن الاتفاق بنداً يسمح لأي من الطرفين، الحكومة أو النقابات، بطلب مراجعة بنود الاتفاق إذا طرأت تغيرات كبيرة على معدلات التضخم أو غيرها من المؤشرات والافتراضات الاقتصادية خلال فترة سريانه.

ومن المقرر أن تبدأ النقابات والاتحادات الممثلة للعاملين في القطاع العام إجراء تصويت بين أعضائها بشأن الاتفاق المقترح، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي حول قبوله واعتماده.

ويأتي الاتفاق في محاولة لاحتواء التوترات العمالية التي تصاعدت خلال الأشهر الماضية، وضمان استقرار الخدمات العامة، بعد عودة الإضرابات الواسعة إلى أيرلندا للمرة الأولى منذ عام 2009.