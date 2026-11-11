نُقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مساء الثلاثاء، إلى أحد المستشفيات في العاصمة إسلام آباد لتلقي الرعاية الطبية، قبل إعادته مجدداً إلى محبسه في سجن أديالا بمدينة راولبندي، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية.

وبحسب وكالة «رويترز»، قال أحد المسؤولين، الأربعاء، إن خان خضع لفحص طبي للعين داخل معهد باكستان للعلوم الطبية (PIMS)، موضحاً أنه عانى أيضاً من مشكلات متعلقة بضغط الدم، الأمر الذي استدعى تقديم العلاج اللازم له خلال وجوده بالمستشفى.

وأضاف المسؤول: «واجه بعض المشكلات في ضغط الدم، وتلقى العلاج الضروري مساء أمس، قبل نقله مجدداً إلى زنزانته داخل السجن».

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد المخاوف بشأن الحالة الصحية لـ«خان»، البالغ من العمر 74 عاماً، إذ يؤكد محاموه أن وضعه الصحي تراجع خلال فترة احتجازه، مشيرين إلى أنه فقد جزءاً كبيراً من قدرته على الإبصار في عينه اليمنى.

وتُعد هذه الواقعة أول حالة معروفة لنقل عمران خان إلى المستشفى وتلقي العلاج ثم إعادته إلى السجن منذ أغسطس الماضي، عندما جرى تقليص مدة إحدى زياراته الطبية للمستشفى.

وكان خان، لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى العمل السياسي، قد واجه سلسلة من اتهامات الفساد منذ الإطاحة بحكومته عبر تصويت بحجب الثقة عام 2022، ويقبع في السجن منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ورغم ذلك، جرى تعليق أو إلغاء معظم أحكام الإدانة الصادرة بحقه، باستثناء حكم واحد، فيما لا تزال الطعون القضائية المتعلقة بالقضية قيد النظر، وينفي خان ارتكاب أي مخالفات، معتبراً أن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية، وهو ما تنفيه الحكومة الباكستانية.

وفي تطور قضائي متصل، أفاد حزب عمران خان بأن محكمة باكستانية أصدرت أمراً يقضي بالسماح لفريقه القانوني بزيارته، وكذلك بزيارة زوجته، داخل السجن.

وعلى صعيد آخر، نُقل شاه محمود قريشي، نائب رئيس حزب خان، الثلاثاء، من أحد السجون في مدينة لاهور شرقي البلاد إلى مستشفى بالمدينة ذاتها، ولا يزال يتلقى العلاج هناك حتى الآن.