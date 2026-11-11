في إطار مسيرتها الممتدة في خدمة الوسط الإعلامي السعودي، وتعزيز الشراكات المهنية الداعمة لتطوير الكفاءات الوطنية، وقعت جمعية «إعلاميون» السعودية اتفاقية شراكة إعلامية استراتيجية مع شركة «نبض طويق» للإنتاج الإعلامي، تستهدف توسيع مجالات التعاون في الإنتاج الإعلامي والعمل البرامجي، وتأهيل الشباب السعودي وتدريبهم، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الإعلامية الواعدة.

وتأتي الاتفاقية امتدادا لتجربة جمعية «إعلاميون» التي انطلقت عام 2000م كملتقى إعلامي في إطار العمل المجتمعي التطوعي المتخصص، قبل أن تتطور إلى منظومة أهلية تجمع كفاءات وخبرات من مختلف قطاعات الإعلام بالتصريح الرسمي في عام 2018، حيث واصلت عملها على تعزيز مهنية الإعلام السعودي، وتوسيع إسهام الإعلاميين في خدمة الوطن والمجتمع.

وعلى مدى مسيرتها، أولت الجمعية اهتماما بتطوير قدرات الإعلاميين وتنمية مهاراتهم المهنية، من خلال المبادرات والبرامج التدريبية وورش العمل واللقاءات المتخصصة، إلى جانب بناء الشراكات مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وإتاحة فرص تبادل الخبرات، واستثمار الطاقات الإعلامية الشابة، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والاتصال.

وجرى توقيع الاتفاقية بمباركة المستشار مؤسس ورئيس جمعية إعلاميون الدكتور سعود الغربي والمهندس تركي بن سعد الدعجم، رئيس شركة «نبض طويق» للإنتاج الإعلامي، ومثل الشركة في التوقيع مستشارها الإعلامي الأستاذ صالح بن عبد الرحمن آل ورثان، فيما مثل الجمعية الأستاذ ناصر الغربي، عضو جمعية «إعلاميون».

وشهد مراسم التوقيع معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع، الرئيس العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، والبروفيسور الدكتور عبد الله الرفاعي، عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، إلى جانب الأستاذ إبراهيم الصقعوب، والأستاذ صالح المزروع، والإعلامي الأستاذ خلدون السعيدان والأستاذة هيا العنزي، ونخبة من أعضاء الجمعية والإعلاميين ورجال الصحافة والإعلام

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون بين الطرفين في مجالات الإنتاج الإعلامي وتطوير المحتوى وتنويع الأعمال والبرامج الإعلامية، إلى جانب تصميم فرص تدريبية وتأهيلية للشباب السعودي، تسهم في صقل مهاراتهم العملية، وربط مخرجات التأهيل باحتياجات سوق العمل الإعلامي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في صناعة الإعلام ويفتح أمامها مسارات أوسع للإبداع والإنتاج.