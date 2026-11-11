ناقشت جلسة بحثية في مؤتمر الحج اليوم، حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الحج، والحماية النظامية لحقوق ضيوف الرحمن في البيئة الرقمية، وطرحًا علميًا لحماية نسيج كسوة الكعبة المشرفة بتقنية النانو.

وشارك في الجلسة أستاذ قسم الكيمياء الحيوية ورئيس وحدة الخلايا الجذعية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية الدكتور فيصل عبدالرحمن الزهراني، والأستاذ المشارك بجامعة أم القرى الدكتورة أميرة محمد الحربي، والباحثة والمحامية إسراء سعد القرني.

واستعرضت الجلسة إطارًا مقترحًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الحرجة، يتكون من أربع طبقات، تبدأ بتقييم الحاجة الفعلية لاستخدام الوكيل الذكي وأثره، ثم بناء روابط البيانات ومنح الوكلاء درجة منخفضة جدًا من الاستقلالية، تليها الحوكمة التشغيلية، وتنتهي بالتقييم المستمر للمؤشرات، ومؤشرات الأداء الرئيسة بعد كل دورة عمل.

وتناولت الحوكمة التشغيلية بوصفها جوهر الإطار لتحديد صلاحيات الوكيل والمسؤولية عن أفعاله، استنادًا إلى العدالة وخصوصية البيانات والتدخل البشري والامتثال والسلامة، مع التأكيد على المساءلة المؤسسية لضبط الاستخدام وتقييمه.

وقدمت دراسة حالة مقترحة لإدارة الحشود في منشأة الجمرات، تقوم على فصل وكيل تحليل صور الكاميرات عن وكيل اتخاذ القرار؛ إذ يحوّل الأول بيانات نطاقات المراقبة إلى مؤشرات مجهولة الهوية، فيما يعتمد الثاني على البيانات الوصفية دون الاطلاع على الفيديو، لاقتراح إجراءات مثل التأخير أو الاستمرار أو التصعيد.

كما تناولت التدرج في التطبيق، بدءًا بنموذج «الظل» لاختبار أداء النظام قبل الانتقال إلى تنفيذ أعمال محدودة، ومراعاة متطلبات حماية البيانات والأمن السيبراني واستضافة الأنظمة داخل المملكة، وتبني مبدأ «الخصوصية حسب التصميم»، دون خصائص للتعرف على الوجوه أو التقاط الصوت أو أوامر مباشرة لتتبع الأفراد.

وفي محور الحماية النظامية، استعرضت الجلسة دراسة اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي لبحث الحقوق المتأثرة بالتحول الرقمي، وتحليل حماية البيانات الشخصية والخصوصية وحقوق المستفيد في الخدمات الإلكترونية، وتقييم كفاية الحماية النظامية وسبل تعزيزها.

وتناولت الدراسة مفهوم الحماية بوصفه شاملًا لضبط جمع البيانات واستخدامها والاحتفاظ بها ومشاركتها مع الجهات المختصة، إلى جانب حماية المستفيد وتحديد المسؤولية والمساءلة عند وقوع الضرر.

وأكدت أهمية وضوح النصوص النظامية في بيان الحقوق والالتزامات، وشمول الحماية لمختلف مراحل التعامل مع البيانات، وتحديد مسؤوليات الجهات المقدمة للخدمات الرقمية لضيوف الرحمن، وفاعلية تطبيق الضمانات المقررة لحماية الحقوق وإمكانية الاستفادة منها عند الحاجة.

وفي جانب العناية بكسوة الكعبة المشرفة، استعرضت الجلسة طرحًا بحثيًا لاختبار طلاءات نانوية طاردة للماء ومعالجات مضادة للبكتيريا، مع الحفاظ على لون النسيج وملمسه، ومراعاة تعدد مكوناته من الحرير والقطن والأصباغ والتطريز وخيوط الذهب.

وشملت خيارات المعالجة طلاءً من السليكا يساعد على انزلاق قطرات الماء، ومركبات مثبتة على السطح لاختبار أثرها على البكتيريا، وجسيمات فضة نانوية تُحضّر بطرق حيوية، لقياس فاعليتها وكمية الفضة المتحررة منها.

وتضمن الطرح خطة للتحقق التجريبي بمقارنة عينات معالجة بأخرى غير معالجة، وقياس امتصاص الماء وبقايا البكتيريا وثبات اللون والملمس، واختبار استمرار الفاعلية بعد التعرض للرطوبة والاحتكاك والتنظيف والتطييب، تمهيدًا لتقييم ملاءمة المعالجة في ظروف أقرب للاستخدام الفعلي، وبحث توسيع تطبيقاتها مستقبلًا إلى أقمشة المنازل والفنادق.