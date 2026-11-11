سجّلت تراخيص المستثمرين الأمريكيين في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً إلى 530 ترخيصاً حتى أكتوبر 2026، مقارنة بـ371 ترخيصاً خلال عام 2025، في مؤشر على تنامي الاهتمام الاستثماري الأمريكي بالسوق السعودية.

وبحسب بيانات اتحاد الغرف السعودية، بلغ عدد التسجيلات الاستثمارية الجديدة 9,018 تسجيلاً خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 2,561 تسجيلاً في الفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت البيانات أن الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة بلغت 55.6 مليار ريال خلال الفترة من 2016 إلى 2024، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الإجمالية 159.1 مليار ريال خلال عام 2025، بنمو سنوي نسبته 33.5%.

وفيما يتعلق بالربع الثاني من عام 2026، بلغت التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة 22.3 مليار ريال، فيما وصل صافي التدفقات إلى 19.1 مليار ريال، مسجلاً تراجعاً سنوياً بنسبة 16.9%.